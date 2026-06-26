O segredo que elimina limo do banheiro em minutos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O banheiro está entre os ambientes da casa mais propensos ao acúmulo de umidade. Com o passar do tempo, essa condição favorece o aparecimento de limo no rejunte dos pisos e azulejos, deixando o espaço com aspecto de sujeira e, em alguns casos, contribuindo para a proliferação de fungos.

Nem sempre é preciso recorrer a produtos caros para resolver o problema. Algumas misturas simples podem ajudar a remover as manchas e recuperar a aparência do revestimento. No entanto, antes de iniciar qualquer limpeza, é importante usar luvas, manter o ambiente ventilado e nunca misturar água sanitária com produtos à base de amônia ou ácidos, pois a combinação pode liberar gases tóxicos.

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Bicarbonato de sódio e água

Uma das soluções mais populares é a pasta feita com bicarbonato de sódio e um pouco de água. Basta misturar os ingredientes até formar uma consistência cremosa, aplicar sobre o rejunte e deixar agir por cerca de 15 minutos.

Depois, esfregue com uma escova de cerdas firmes e enxágue. O bicarbonato possui leve ação abrasiva, ajudando a remover a sujeira sem danificar o revestimento.

Vinagre de álcool e bicarbonato

Quando o limo está mais impregnado, a combinação de vinagre de álcool com bicarbonato pode ser uma aliada. Primeiro, espalhe o bicarbonato sobre o rejunte e, em seguida, borrife vinagre branco. A reação efervescente ajuda a desprender a sujeira acumulada.

Após cerca de 10 minutos, esfregue a superfície e enxágue bem.

Água sanitária diluída

Para manchas mais resistentes, a água sanitária pode ser uma opção eficiente. Dilua o produto conforme as orientações do fabricante, aplique sobre o rejunte e deixe agir por alguns minutos antes de esfregar.

É fundamental manter o banheiro ventilado durante o processo e evitar o contato do produto com roupas coloridas, tecidos ou superfícies sensíveis.

Detergente neutro e água morna

Quando o objetivo é apenas remover o limo superficial e manter a limpeza em dia, uma solução de detergente neutro com água morna costuma ser suficiente.

A mistura ajuda a eliminar resíduos de sabonete, gordura corporal e sujeiras que favorecem o surgimento do mofo.

Água-oxigenada volume 10 e bicarbonato

Outra alternativa é preparar uma pasta com água-oxigenada volume 10 e bicarbonato de sódio. A mistura pode ser aplicada diretamente sobre o rejunte e deixada agir por aproximadamente 20 minutos antes da escovação.

Essa opção costuma ser indicada para clarear manchas escuras causadas pela umidade.

Como evitar que o limo volte

Mais importante do que remover o limo é evitar que ele reapareça rapidamente. Algumas medidas simples fazem diferença na rotina:

Mantenha o banheiro bem ventilado após o banho;

Se possível, utilize exaustor ou deixe a janela aberta;

Passe um rodo nas paredes do box para retirar o excesso de água;

Faça limpezas periódicas antes que o limo se acumule;

Conserte infiltrações ou vazamentos que mantenham o ambiente constantemente úmido. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com esses cuidados, o rejunte permanece limpo por mais tempo, e o banheiro ganha uma aparência mais agradável e bem conservada.