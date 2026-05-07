O poder do sal no quarto: diga adeus à umidade de forma econômica

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Manter um ambiente livre de umidade excessiva é um desafio em muitas casas, principalmente em cômodos como o quarto, onde passamos longos períodos. O excesso de água no ar pode causar cheiro de mofo, manchas nas paredes e até mesmo agravar problemas respiratórios. Uma solução simples, econômica e eficaz para este problema está na sua cozinha: o sal.

Utilizar uma tigela com sal no quarto funciona como um desumidificador natural. O cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha, possui uma propriedade chamada higroscopia. Isso significa que ele tem a capacidade de atrair e absorver as moléculas de água presentes no ar, ajudando a reduzir a umidade do ambiente de forma gradual e contínua.

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Como fazer seu desumidificador caseiro

O processo para criar seu próprio redutor de umidade é bastante simples e não exige nenhum equipamento especial. Você só vai precisar de um pote ou tigela e sal grosso. O sal grosso é mais indicado por ter grãos maiores, o que aumenta a superfície de contato com o ar e otimiza a absorção da umidade.

Para começar, coloque cerca de 100 a 150 gramas de sal grosso no recipiente escolhido. A quantidade pode variar dependendo do tamanho do cômodo e do nível de umidade. Em seguida, posicione o pote em um local estratégico, como cantos do quarto, dentro de armários ou perto de janelas onde a condensação costuma se formar.

A manutenção também é fácil. Com o tempo, você notará que o sal ficará escuro e úmido, um sinal claro de que está absorvendo a água do ar. Quando isso acontecer, basta descartar o sal e substituí-lo por uma nova porção. Geralmente, a troca é necessária a cada uma ou duas semanas, mas a frequência pode mudar conforme as condições climáticas.

Essa dica doméstica não apenas ajuda a evitar o mofo e o mau cheiro, mas também contribui para a conservação de móveis de madeira, roupas e livros, que podem ser danificados pela umidade. É uma alternativa sustentável e acessível aos desumidificadores elétricos, ideal para quem busca soluções práticas para o dia a dia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.