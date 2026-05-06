Formigas em casa: por que elas voltam e como eliminar de vez o problema

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Encontrar uma fileira de formigas na cozinha é uma situação comum e frustrante. Você limpa, espirra um produto, e no dia seguinte, elas estão de volta. Isso acontece porque o verdadeiro problema não são as poucas formigas que você vê, mas a colônia inteira, que se comunica de forma eficiente para encontrar alimento e água.

Por que as formigas sempre voltam? O segredo está na trilha química

Quando uma formiga batedora encontra uma fonte de alimento, ela retorna ao ninho deixando um rastro de feromônios, uma substância química que funciona como um mapa. As outras formigas da colônia seguem essa trilha invisível para chegar diretamente à comida. É por isso que simplesmente matar as formigas visíveis não resolve o problema: enquanto a trilha de feromônios existir, outras continuarão a aparecer.

Leia Mais

Erros comuns ao tentar eliminar formigas

O erro mais comum é usar inseticidas em spray diretamente na trilha de formigas. Embora pareça eficaz no momento, essa abordagem tem um grande defeito. Isso mata apenas as operárias visíveis, mas não resolve o problema da colônia, que pode se espalhar para outras áreas da casa. Para uma solução definitiva, o foco deve ser eliminar o ninho por completo.

Passo a passo para eliminar a colônia de vez

1. Siga a trilha e encontre a origem

Antes de agir, observe o caminho que as formigas fazem. Tente identificar de onde elas estão vindo e para onde estão indo. Geralmente, elas entram por pequenas rachaduras em paredes, janelas ou rodapés. Saber o ponto de entrada é crucial para o tratamento.

2. Use iscas em gel (o método mais eficaz)

As iscas em gel são a solução mais recomendada por especialistas. Elas contêm um veneno de ação lenta misturado a uma substância atrativa. As formigas operárias carregam a isca de volta para o ninho, acreditando ser alimento, e a distribuem para o resto da colônia, incluindo a rainha. Esse processo elimina o problema pela raiz. Seja paciente, pois pode levar de uma a três semanas para que a colônia seja completamente eliminada.

3. Limpe a trilha de feromônios

Após eliminar as formigas, é fundamental apagar o "mapa" químico que elas deixaram. Uma solução simples de água e vinagre branco é eficaz para limpar as superfícies e destruir os feromônios, impedindo que novas formigas encontrem o caminho.

Soluções caseiras funcionam?

Métodos caseiros como borra de café, casca de limão ou cravo podem funcionar como repelentes temporários, criando barreiras de cheiro que as formigas evitam. O vinagre, como mencionado, é útil para limpar a trilha química. No entanto, é importante ressaltar que a eficácia dessas soluções varia e pode não ser suficiente em casos de infestações estabelecidas.

Como prevenir o retorno das formigas

A prevenção é a melhor estratégia. Adote estes hábitos para manter sua casa livre de formigas:

Guarde alimentos, especialmente doces e açúcar, em potes bem fechados.

Limpe imediatamente migalhas e restos de comida do chão, balcões e mesas.

Não deixe louça suja na pia por muito tempo.

Conserte vazamentos e mantenha as áreas secas, pois as formigas também buscam água.

Vede frestas e rachaduras em paredes, rodapés e ao redor de janelas.

Leve o lixo para fora regularmente e mantenha as lixeiras tampadas.

Quando chamar um profissional

Se a infestação for muito grande, persistente ou se você suspeita de espécies mais destrutivas, como formigas carpinteiras, o ideal é contratar um serviço de controle de pragas. Profissionais podem identificar a espécie corretamente e aplicar tratamentos específicos e seguros para eliminar a colônia de forma definitiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.