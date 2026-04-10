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Alimentos tóxicos: 10 itens que você nunca deve dar ao seu cachorro

De chocolate a uvas, descubra quais ingredientes comuns na sua cozinha podem ser fatais para seu pet e saiba como protegê-lo de acidentes

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
10/04/2026 18:18

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Alimentos tóxicos: 10 itens que você nunca deve dar ao seu cachorro
A consulta veterinária é fundamental para a saúde dos cães e a prevenção de problemas, como a ingestão de alimentos tóxicos crédito: Pexels

A curiosidade dos cães pode levá-los a experimentar alimentos perigosos que fazem parte do nosso dia a dia. Muitos ingredientes comuns para humanos são tóxicos para eles, podendo causar desde um mal-estar leve até consequências fatais.

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Antes de oferecer qualquer alimento diferente da ração, consulte um médico-veterinário. Para ajudar a proteger seu melhor amigo, listamos 10 alimentos que você nunca deve oferecer.

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Alimentos proibidos para cães

  1. Chocolate: contém teobromina, uma substância tóxica para cães que pode causar vômitos, diarreia, tremores, convulsões e problemas cardíacos. Quanto mais amargo o chocolate, maior o perigo.

  2. Cebola e alho: tanto crus quanto cozidos, esses temperos contêm compostos que podem danificar os glóbulos vermelhos dos cães, levando à anemia.

  3. Abacate: a fruta, o caroço e as folhas contêm persina, uma substância que pode causar vômitos e diarreia. O caroço também representa um sério risco de asfixia e obstrução intestinal.

  4. Uvas e uvas-passas: mesmo em pequenas quantidades, podem causar insuficiência renal aguda e falência dos rins de forma rápida.

  5. Xilitol: este adoçante artificial, encontrado em doces, gomas de mascar e produtos de panificação sem açúcar, é extremamente tóxico. Ele causa uma liberação rápida de insulina, levando à hipoglicemia severa e pode evoluir para insuficiência hepática aguda.

  6. Bebidas alcoólicas e cafeína: o álcool pode causar intoxicação, danos ao sistema nervoso central e até coma. A cafeína, presente em café, chás e refrigerantes, acelera os batimentos cardíacos e pode provocar convulsões.

  7. Macadâmia: esta noz pode causar fraqueza, tremores, vômitos e hipertermia (aumento da temperatura corporal) nos cães.

  8. Alimentos gordurosos: restos de carnes gordas, frituras e alimentos ricos em gordura podem causar pancreatite, uma inflamação grave e dolorosa do pâncreas.

  9. Sal em excesso: o consumo elevado de sal pode levar à intoxicação por íons de sódio, resultando em vômitos, diarreia, tremores e convulsões.

  10. Ossos cozidos: ao contrário dos ossos crus, os cozidos podem se tornar quebradiços e soltar lascas que perfuram o sistema digestivo do animal, causando graves lesões internas.

O que fazer em caso de ingestão acidental?

Se você suspeita que seu cachorro ingeriu algum alimento tóxico, mantenha a calma e entre em contato com um médico-veterinário imediatamente. Não tente induzir o vômito ou oferecer remédios caseiros sem orientação profissional. Tenha sempre o número de uma clínica de emergência veterinária acessível para agir rapidamente.

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Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial para garantir a precisão das informações.

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