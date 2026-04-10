Alimentos tóxicos: 10 itens que você nunca deve dar ao seu cachorro
De chocolate a uvas, descubra quais ingredientes comuns na sua cozinha podem ser fatais para seu pet e saiba como protegê-lo de acidentes
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A curiosidade dos cães pode levá-los a experimentar alimentos perigosos que fazem parte do nosso dia a dia. Muitos ingredientes comuns para humanos são tóxicos para eles, podendo causar desde um mal-estar leve até consequências fatais.
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Antes de oferecer qualquer alimento diferente da ração, consulte um médico-veterinário. Para ajudar a proteger seu melhor amigo, listamos 10 alimentos que você nunca deve oferecer.
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Chocolate: contém teobromina, uma substância tóxica para cães que pode causar vômitos, diarreia, tremores, convulsões e problemas cardíacos. Quanto mais amargo o chocolate, maior o perigo.
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Cebola e alho: tanto crus quanto cozidos, esses temperos contêm compostos que podem danificar os glóbulos vermelhos dos cães, levando à anemia.
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Abacate: a fruta, o caroço e as folhas contêm persina, uma substância que pode causar vômitos e diarreia. O caroço também representa um sério risco de asfixia e obstrução intestinal.
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Uvas e uvas-passas: mesmo em pequenas quantidades, podem causar insuficiência renal aguda e falência dos rins de forma rápida.
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Xilitol: este adoçante artificial, encontrado em doces, gomas de mascar e produtos de panificação sem açúcar, é extremamente tóxico. Ele causa uma liberação rápida de insulina, levando à hipoglicemia severa e pode evoluir para insuficiência hepática aguda.
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Bebidas alcoólicas e cafeína: o álcool pode causar intoxicação, danos ao sistema nervoso central e até coma. A cafeína, presente em café, chás e refrigerantes, acelera os batimentos cardíacos e pode provocar convulsões.
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Macadâmia: esta noz pode causar fraqueza, tremores, vômitos e hipertermia (aumento da temperatura corporal) nos cães.
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Alimentos gordurosos: restos de carnes gordas, frituras e alimentos ricos em gordura podem causar pancreatite, uma inflamação grave e dolorosa do pâncreas.
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Sal em excesso: o consumo elevado de sal pode levar à intoxicação por íons de sódio, resultando em vômitos, diarreia, tremores e convulsões.
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Ossos cozidos: ao contrário dos ossos crus, os cozidos podem se tornar quebradiços e soltar lascas que perfuram o sistema digestivo do animal, causando graves lesões internas.
O que fazer em caso de ingestão acidental?
Se você suspeita que seu cachorro ingeriu algum alimento tóxico, mantenha a calma e entre em contato com um médico-veterinário imediatamente. Não tente induzir o vômito ou oferecer remédios caseiros sem orientação profissional. Tenha sempre o número de uma clínica de emergência veterinária acessível para agir rapidamente.
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Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial para garantir a precisão das informações.