Como tirar cheiro de mofo do guarda-roupa com dicas caseiras e fáceis

A chegada do frio e da umidade, especialmente durante o período chuvoso, pode trazer um problema comum para dentro de casa: o cheiro de mofo no guarda-roupa. O odor desagradável impregna as roupas e indica a proliferação de fungos, mas resolver a situação é mais simples do que parece e não exige produtos de limpeza caros.





O mau cheiro surge porque os fungos se desenvolvem em ambientes escuros, úmidos e com pouca circulação de ar, exatamente como o interior de um armário fechado. A boa notícia é que ingredientes caseiros funcionam como soluções eficazes tanto para eliminar o odor quanto para evitar que ele retorne.

Como o mofo se forma no guarda-roupa

Primeiro, a gente precisa entender essa situação indesejada. O mofo é causado por fungos que adoram ambientes úmidos, escuros e sem circulação de ar. E o guarda-roupa, muitas vezes, é o lugar perfeito para ele.

A umidade pode entrar no armário de várias formas: pode ser por causa de uma parede úmida, roupas que foram guardadas ainda úmidas ou mesmo pela falta de ventilação no ambiente.

Soluções práticas para eliminar o cheiro de mofo

Antes de aplicar qualquer produto, o ideal é esvaziar completamente o guarda-roupa. Aproveite para verificar se alguma peça de roupa está úmida e coloque-a para secar em local arejado. Depois, escolha uma das opções abaixo para limpar a parte interna do móvel.

Vinagre branco : misture partes iguais de água e vinagre branco de álcool em um borrifador. Aplique a solução em todo o interior do armário e passe um pano limpo e seco. O vinagre age como um fungicida natural. Deixe as portas abertas até secar completamente.

Bicarbonato de sódio: este produto é excelente para absorver umidade e neutralizar odores. Coloque um pouco de bicarbonato em um pote aberto ou em saquinhos de tecido e distribua pelos cantos do guarda-roupa. Troque a cada um ou dois meses.

Pó de café: o pó de café usado e já seco também funciona como um potente neutralizador de odores. Coloque-o em um pequeno recipiente dentro do móvel, lembrando de trocá-lo periodicamente para manter a eficácia. O aroma do café ajuda a mascarar e eliminar o cheiro de mofo.

Carvão ativado ou vegetal: o carvão ativado é mais eficiente, mas o carvão vegetal comum também ajuda a absorver umidade. Coloque alguns pedaços em um pote sem tampa para ajudar a manter o ambiente interno mais seco.

Como evitar que o problema volte

Depois de eliminar o odor, o foco deve ser a prevenção. Adotar medidas simples no dia a dia impede que os fungos se proliferem novamente.

A principal dica é garantir a circulação de ar. Deixe as portas do guarda-roupa abertas por pelo menos uma hora todos os dias. Além disso, nunca guarde roupas ou sapatos que ainda estejam úmidos. Por fim, evite superlotar as prateleiras e cabides, pois o excesso de peças dificulta a ventilação interna e cria o ambiente perfeito para o mofo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria