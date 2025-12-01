Assine
Reforma inteligente: o que valoriza seu imóvel e impacta no IPTU

Pequenas e grandes mudanças podem alterar o valor venal da sua casa; saiba o que considerar antes de uma obra e como isso afeta o cálculo do imposto

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
01/12/2025 12:02 - atualizado em 01/12/2025 12:51

Qualquer obra que altere as características originais do imóvel registradas na prefeitura pode resultar em uma atualização do valor venal
Qualquer obra que altere as características originais do imóvel registradas na prefeitura pode resultar em uma atualização do valor venal

Pensar em reformar a casa para valorizá-la é um ótimo plano, mas é fundamental entender que algumas mudanças podem aumentar o custo do imóvel de maneira inesperada, especialmente no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Por isso, conhecer como reformas impactam a tributação é essencial para um bom planejamento financeiro antes de iniciar qualquer obra. Nesse contexto, o valor venal do imóvel torna-se uma informação decisiva: é ele que serve de base para o cálculo do IPTU e influencia diretamente diversas transações imobiliárias, desde negociações de compra e venda até financiamentos.

Qualquer obra que altere as características originais do imóvel registradas na prefeitura pode resultar em uma atualização do valor venal, que é a base de cálculo para o imposto. Isso significa que uma reforma bem-sucedida pode, sim, levar a um aumento no carnê do ano seguinte.

O que valoriza o imóvel e aumenta o IPTU

As alterações que mais impactam o cálculo do imposto são aquelas que modificam a estrutura ou a área total da propriedade. A prefeitura considera esses fatores para determinar o valor de mercado do imóvel para fins de tributação. As principais mudanças que geram reajuste são:

  • Aumento da área construída: essa é a alteração com maior impacto. Construir um novo cômodo, um segundo andar, uma edícula ou fechar uma varanda com estrutura definitiva são exemplos que aumentam a metragem oficial do imóvel.

  • Criação de novas estruturas de lazer: a construção de piscinas e áreas gourmet, como churrasqueiras cobertas, adiciona valor significativo à propriedade e, consequentemente, ao cálculo do IPTU.

  • Mudança de padrão ou uso: transformar uma área residencial em comercial ou realizar uma reforma profunda que eleve o padrão do acabamento (de simples para luxo, por exemplo) também pode levar a uma reavaliação do valor venal pela administração municipal. 

Reformas que não costumam alterar o imposto

Por outro lado, melhorias internas e de manutenção geralmente não afetam o valor do IPTU, embora valorizem o imóvel para uma futura venda. Reparos elétricos e hidráulicos, pintura, troca de pisos e revestimentos, modernização de banheiros e cozinha ou instalação de armários planejados não costumam exigir a atualização do cadastro na prefeitura.

O ponto central é a comunicação com o poder público. Grandes reformas exigem um alvará de construção, ,e ao fim da obra, a prefeitura é comunicada para emitir o "Habite-se". É nesse momento que o cadastro imobiliário é atualizado, refletindo as novas características no IPTU do próximo ano. Por isso, antes de começar a obra, consultar a secretaria de urbanismo local ajuda a evitar surpresas e a garantir que seu projeto esteja regularizado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

overflay