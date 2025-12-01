Reforma inteligente: o que valoriza seu imóvel e impacta no IPTU

Pensar em reformar a casa para valorizá-la é um ótimo plano, mas é fundamental entender que algumas mudanças podem aumentar o custo do imóvel de maneira inesperada, especialmente no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Por isso, conhecer como reformas impactam a tributação é essencial para um bom planejamento financeiro antes de iniciar qualquer obra. Nesse contexto, o valor venal do imóvel torna-se uma informação decisiva: é ele que serve de base para o cálculo do IPTU e influencia diretamente diversas transações imobiliárias, desde negociações de compra e venda até financiamentos.

Qualquer obra que altere as características originais do imóvel registradas na prefeitura pode resultar em uma atualização do valor venal, que é a base de cálculo para o imposto. Isso significa que uma reforma bem-sucedida pode, sim, levar a um aumento no carnê do ano seguinte.

O que valoriza o imóvel e aumenta o IPTU

As alterações que mais impactam o cálculo do imposto são aquelas que modificam a estrutura ou a área total da propriedade. A prefeitura considera esses fatores para determinar o valor de mercado do imóvel para fins de tributação. As principais mudanças que geram reajuste são:

Aumento da área construída: essa é a alteração com maior impacto. Construir um novo cômodo, um segundo andar, uma edícula ou fechar uma varanda com estrutura definitiva são exemplos que aumentam a metragem oficial do imóvel.

Criação de novas estruturas de lazer: a construção de piscinas e áreas gourmet, como churrasqueiras cobertas, adiciona valor significativo à propriedade e, consequentemente, ao cálculo do IPTU.

Mudança de padrão ou uso: transformar uma área residencial em comercial ou realizar uma reforma profunda que eleve o padrão do acabamento (de simples para luxo, por exemplo) também pode levar a uma reavaliação do valor venal pela administração municipal.

Reformas que não costumam alterar o imposto

Por outro lado, melhorias internas e de manutenção geralmente não afetam o valor do IPTU, embora valorizem o imóvel para uma futura venda. Reparos elétricos e hidráulicos, pintura, troca de pisos e revestimentos, modernização de banheiros e cozinha ou instalação de armários planejados não costumam exigir a atualização do cadastro na prefeitura.

O ponto central é a comunicação com o poder público. Grandes reformas exigem um alvará de construção, ,e ao fim da obra, a prefeitura é comunicada para emitir o "Habite-se". É nesse momento que o cadastro imobiliário é atualizado, refletindo as novas características no IPTU do próximo ano. Por isso, antes de começar a obra, consultar a secretaria de urbanismo local ajuda a evitar surpresas e a garantir que seu projeto esteja regularizado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata