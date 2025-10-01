Assine
Casa e Decoração

As plantas favoritas dos ricos e bem-sucedidos. Elas atraem dinheiro e afastam as más energias da sua casa

Escolher a planta correta pode influenciar o humor e atrair sorte e fortuna para quem convive no local.

Patryck Reinehr
Patryck Reinehr
01/10/2025 14:26

crédito: Tupi

Cuidar do ambiente onde se vive ou trabalha envolve mais do que simplesmente decorar. Muitas plantas, além de embelezar os espaços, promovem prosperidade e energização positiva. Escolher a planta correta pode influenciar o humor e atrair sorte e fortuna para quem convive no local.

Neste artigo, conheça algumas das principais plantas tidas como "trazedoras de fortuna", seus significados e como podem transformar a energia do ambiente da casa.

Leia Mais

Quais plantas podem absorver energias negativas

A espada-de-são-jorge, também chamada de "tiger tooth aloe", é conhecida por purificar o ar e acredita-se que absorve energias negativas. Suas folhas eretas simbolizam força e firmeza, tornando-a uma escolha popular para quem busca um ambiente protegido.

Ela é resistente, requer poucos cuidados e se adapta bem a diferentes ambientes, desde que protegida do frio intenso. Outras opções comuns de defesa energética são: Arruda, Pimenteira e Jiboia

Plantas que simbolizam longevidade e sucesso familiar

O pinheiro-japonês representa longevidade e prosperidade, sendo bastante valorizado em ambientes familiares e de estudo. Na cultura asiática, acredita-se que essa planta promove harmonia e fortalece os laços familiares.

Já a figueira-lira, com folhas grandes e marcantes, sugere tranquilidade no lar e paz nas relações domésticas. Posicioná-la em áreas de convivência familiar favorece um ambiente ainda mais harmonioso.

Essas plantas decoram, purificam o ar e ainda favorecem o bem-estar emocional de quem vive ou trabalha no ambiente.

Há plantas que funcionam melhor em escritórios

Algumas plantas são especialmente recomendadas para o ambiente de trabalho, graças ao seu simbolismo e benefícios. A camélia, com suas flores aromáticas, estimula a felicidade e deve ser colocada em locais de reuniões ou escritórios para melhorar o clima profissional.

O antúrio, por sua vez, com flores vermelhas vibrantes, inspira conquistas e sucesso nos negócios e no amor. O buda-pequeno, em formato de planta, garante um toque de serenidade e concentração, sendo ótimo para espaços de foco.

Ao escolher plantas, analise não só a estética, mas também a energia e os benefícios que cada espécie pode proporcionar. Assim, você cria um ambiente harmonioso, equilibrado e cheio de boas energias.

Tópicos relacionados:

entretenimento plantas purifica-energia riqueza

