Mais do que um aroma agradável, o incenso é usado há milênios como ferramenta de purificação e equilíbrio energético. Na prática, ele funciona como um "varredor" de ambientes, dissipando vibrações densas, renovando o ar e ativando sensações de acolhimento e paz.

Cada tipo tem uma função específica, e a escolha certa pode fazer diferença na energia da casa, especialmente em períodos de tensão, conflitos ou sensação de “peso no ar”. A seguir, veja os principais tipos e como usá-los.

1. Palo Santo: o queridinho da limpeza profunda

Apesar de tecnicamente não ser um incenso, e sim uma madeira, o Palo Santo é um dos aromas mais usados para eliminar energias densas e abrir espaço para boas vibrações. Ele tem um perfume amadeirado e doce, que limpa o ambiente sem deixar o clima pesado.

É ideal após discussões, visitas indesejadas ou em ciclos de recomeço. Para usá-lo acenda a ponta até formar uma brasa e deixe a fumaça espalhar pelos cômodos.

Palo Santo é um dos aromas mais usados para eliminar energias densas e abrir espaço para boas vibrações Getty Images

2. Sálvia branca: purificação espiritual intensa

A sálvia branca é usada em diversos rituais indígenas como um dos incensos mais potentes de purificação. Ela ajuda a afastar pensamentos negativos e a restaurar o equilíbrio emocional.

É útil quando a casa parece “carregada” ou o morador está emocionalmente esgotado. O ideal é usá-lo com janelas abertas para a energia circular e “sair” de fato.

A sálvia branca é usada em diversos rituais indígenas como um dos incensos mais potentes de purificação Anna Tarazevich de Pexels

3. Olíbano (Frankincense): para ambientes de oração e introspecção

Diferente dos incensos em varetas, o olíbano é uma resina natural retirada de árvores do gênero Boswellia. Ele costuma ser vendido em pequenos grãos ou pedrinhas e, para ser utilizado, precisa ser queimado sobre um carvão vegetal em um incensário apropriado, geralmente feito de cerâmica ou metal.

Com perfume cítrico-resinoso, esse incenso é conhecido por elevar a vibração do ambiente e facilitar conexões espirituais. Muito utilizado em meditações e espaços de oração. É ótimo para quem busca paz mental, foco e proteção espiritual.

O olíbano é uma resina natural retirada de árvores do gênero Boswellia @simonkadula/ @sasirin-pamais-images

4. Arruda: clássico contra inveja e olho gordo

Tradicional na cultura popular brasileira, o incenso de arruda é quase um “repelente energético”. Combate inveja, energias externas negativas e traz sensação de firmeza. Ele é indicado para usar em dias pesados, cansaço ou sensação de ambiente carregado.

O incenso de arruda é quase um "repelente energético" vetrestudio

5. Mirra: força e aterramento

A mirra é usada desde os tempos bíblicos como símbolo de proteção e força espiritual. Tem aroma intenso e ajuda a trazer estabilidade emocional e clareza mental.

Para acender a mirra corretamente, basta usar um pedacinho da resina e colocá-la sobre um carvão vegetal em brasa, próprio para incensos, dentro de um recipiente resistente ao calor, como um incensário de cerâmica, barro ou metal. O carvão deve estar bem aceso e posicionado sobre uma base de areia ou sal grosso para evitar acidentes.

A mirra é usada desde os tempos bíblicos como símbolo de proteção e força espiritual Getty Images / fotomem de Getty Images

6. Lavanda: suavidade e harmonia emocional

Para quem busca um ambiente leve e acolhedor, o incenso de lavanda ajuda a acalmar, reduzir a ansiedade e suavizar tensões familiares. A indicação é acendê-lo em quartos, ambientes de descanso ou onde há crianças.

Para quem busca um ambiente leve e acolhedor, o incenso de lavanda ajuda a acalmar PamWalker68 de Getty Images

7. Sândalo: equilíbrio e proteção energética

O sândalo é ótimo para renovar a energia do lar e criar uma atmosfera equilibrada. Seu aroma é reconfortante, quente e ideal para quem deseja um lar mais espiritualizado.

Ele é útil em rituais de recomeço, após limpezas físicas e emocionais.

O sândalo é ótimo para renovar a energia do lar e criar uma atmosfera equilibrada fardeensid143 de pixabay

Como usar o incenso da maneira certa

A seguir veja algumas questões frequentes sobre como usar o incenso corretamente:

Precisa acender até queimar inteiro?

Não necessariamente. O ideal é queimar apenas o suficiente para que a fumaça se espalhe pelo ambiente. Uma haste costuma durar de 15 a 30 minutos, o suficiente para energizar o cômodo.

Com que frequência usar?

Depende da sua rotina e da energia do local. Em média, recomenda-se uma defumação semanal em toda a casa ou em momentos pontuais, como:

após visitas numerosas;



depois de brigas;

quando se sente desanimado sem motivo.

Ventilação é essencial

Sempre abra as janelas ao usar incensos, tanto para segurança quanto para permitir que as energias "saiam". O ar estagnado pode reter mais densidade, mesmo após o uso do incenso.

É só acender e pronto?

Não. A limpeza energética com incenso é mais eficaz quando feita com intenção. Isso significa focar no que você deseja afastar (medo, raiva, cansaço) e no que deseja trazer (leveza, paz, proteção).

Além disso, uma casa energeticamente limpa também exige atitudes práticas como organização, luz natural, bons pensamentos e hábitos saudáveis dos moradores.