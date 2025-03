Alugar um imóvel pela primeira vez exige atenção a diversos detalhes, especialmente para quem nunca lidou com contratos, fiadores e custos extras. Antes de fechar negócio, é fundamental conhecer as regras do aluguel, os documentos necessários e os gastos que vão além do valor mensal.

Para evitar surpresas desagradáveis e garantir uma escolha segura, confira algumas dicas indispensáveis para quem está alugando pela primeira vez.

O que considerar antes de escolher um imóvel?

Antes de assinar o contrato, alguns fatores são essenciais para garantir que você está fazendo a escolha certa.

Localização

A localização do imóvel pode influenciar diretamente na sua rotina. Verifique a proximidade de transporte público, mercados, farmácias, escolas e segurança da região. Se possível, visite o bairro em diferentes horários para avaliar a movimentação.

Valor total do aluguel

O aluguel não é o único gasto. Além dele, verifique:

Condomínio: pode incluir água, segurança, áreas comuns e manutenção;



pode incluir água, segurança, áreas comuns e manutenção; IPTU: geralmente é pago pelo inquilino;

geralmente é pago pelo inquilino; Contas básicas: luz, água, internet e gás devem ser consideradas no orçamento.

Estado do imóvel

Antes de fechar contrato, faça uma inspeção detalhada do imóvel para identificar problemas estruturais, vazamentos, infiltrações ou necessidade de reparos. Tire fotos e registre tudo no contrato para evitar cobranças futuras.

Quais são as garantias exigidas no aluguel?

Para alugar um imóvel, geralmente é necessário apresentar uma garantia locatícia. As mais comuns são:

Fiador

Uma pessoa com imóvel próprio que se responsabiliza pelo pagamento caso o inquilino não cumpra suas obrigações.

Caução

Um depósito antecipado, geralmente equivalente a três meses de aluguel, que serve como garantia para o proprietário em caso de inadimplência.

Seguro-fiança

Um seguro pago mensalmente ou anualmente que substitui a necessidade de fiador ou caução. É contratado por meio de seguradoras.

Documentos necessários para alugar um imóvel

Para evitar atrasos no processo, tenha os documentos exigidos organizados:

RG e CPF;



comprovante de renda (geralmente equivalente a três vezes o valor do aluguel);



comprovante de residência;

documentos do fiador ou caução, se necessário.

Como entender o contrato de locação?

O contrato de aluguel formaliza as responsabilidades do inquilino e do proprietário. Antes de assinar, confira pontos importantes:

Tempo de contrato

A maioria dos contratos tem prazo de 12 a 30 meses. Se precisar sair antes do prazo, verifique a cláusula de multa rescisória.

Reajuste anual

O valor do aluguel pode ser reajustado anualmente com base em índices como o IGP-M, que mede a inflação do mercado atacadista e é frequentemente usado para reajustes de aluguel, ou o IPCA, índice oficial da inflação do país calculado pelo IBGE, que reflete o custo de vida da população.

Responsabilidades

Confira quem será responsável por manutenções, pequenos reparos e pagamento de taxas extras do condomínio.