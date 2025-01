Nada como um bom churrasco em família ou com amigos. Mas para garantir que a carne fique perfeita, o primeiro desafio é acender a churrasqueira. Parece simples, mas o processo exige técnica, atenção e, principalmente, a escolha correta dos materiais para evitar frustrações.

Desde o uso correto do carvão até alternativas criativas como pão embebido em álcool ou cones de papelão, existem diferentes formas de dominar a arte do fogo. E, para quem busca praticidade, há também soluções modernas, como os acendedores automáticos.

Nada pior do que se atrapalhar logo no início do churrasco, não é? Para evitar esse perrengue, conheça 5 técnicas simples e eficazes que vão garantir brasas perfeitas para sua próxima confraternização:

Álcool e carvão

O método mais tradicional começa com a escolha de um álcool de qualidade. Prefira o álcool mais puro ou em gel. Cubra o fundo da churrasqueira com carvão, espalhe o álcool e aguarde alguns minutos para que ele seja absorvido antes de acender com cuidado.





Pão embebido em álcool

Uma alternativa criativa é utilizar pão velho embebido em álcool. Coloque-o no centro da churrasqueira e cubra com carvão formando uma pirâmide. O fogo se espalha de maneira uniforme e eficiente.





Papel higiênico com óleo de cozinha

Enrole o papel higiênico em formato de cone, coloque-o no centro do carvão e despeje um pouco de óleo de cozinha. Acenda o papel e espere as brasas se formarem.





Cone de papelão

Recorte pedaços de papelão, monte um cone e adicione óleo de cozinha em seu interior. Essa técnica é um pouco mais lenta, mas gera um fogo constante e eficiente.