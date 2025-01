Quando desmontar e guardar sua decoração natalina depende de sua rotina e tradições, mas o mais importante é fazer isso com organização e cuidado

O fim do ano passou, e agora surge a dúvida: qual o momento certo para desmontar a árvore de Natal e os enfeites? A resposta pode variar de acordo com a tradição e a cultura.

No Brasil, a data mais comum segue uma tradição religiosa: o dia 6 de janeiro, conhecido como Dia de Reis. Essa celebração marca o encerramento do ciclo natalino e é repleta de simbolismo, mas outros países têm costumes diferentes.

De acordo com a liturgia da Igreja Católica e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a árvore e os presépios devem ser desmontados no Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro. Essa data faz referência à visita dos três reis magos – Baltasar, Gaspar e Melchior – ao menino Jesus, guiados por uma estrela, conforme narrado na Bíblia.

O episódio representa a "Epifania do Senhor", a revelação da chegada do Salvador, sendo comemorado em diversas localidades do Brasil e do mundo.

Enquanto no Brasil e em outros países de tradição católica o Dia de Reis marca o encerramento das festividades, nos Estados Unidos, a decoração natalina costuma ser retirada logo após o Natal, no dia 26 de dezembro.

Isso acontece devido ao "Boxing Day", uma data dedicada ao fechamento das celebrações, troca de presentes e promoções no comércio. Em alguns países europeus, a desmontagem pode ocorrer até o final de janeiro, prolongando o clima natalino.

Leia também:

Dicas para guardar sua decoração de Natal com cuidado

Independentemente de quando você decidir desmontar sua árvore de Natal, é importante tomar alguns cuidados para preservar os enfeites e facilitar o trabalho no próximo ano. Confira algumas dicas úteis:

Desmonte a decoração com calma

Retire os enfeites delicadamente, começando pelas luzes e acessórios menores, como bolas e estrelas. Isso ajuda a evitar quebras e emaranhados nos fios.



Organize os enfeites por categoria

Separe os itens por tipo, como luzes, bolas, fitas e estrelas, e armazene-os em caixas ou sacos individuais. Use plástico bolha para proteger os objetos mais frágeis.



Enrole as luzes de forma organizada

Para evitar nós e desgastes, enrole as luzes em pedaços de papelão ou use organizadores específicos.



Proteja sua árvore artificial

Caso use uma árvore artificial, guarde-a em um saco ou caixa própria para protegê-la de poeira e umidade.



Identifique as caixas

Etiquete cada caixa ou use recipientes transparentes para saber exatamente o que está guardado. Isso economiza tempo na hora de montar a decoração no próximo ano.

Quando desmontar e guardar sua decoração natalina depende de sua rotina e tradições, mas o mais importante é fazer isso com organização e cuidado. Dessa forma, você preserva seus enfeites e torna o próximo Natal ainda mais especial.