Um jardim bem planejado pode fazer toda diferença na decoração de uma casa, e não é à toa que muitas pessoas estudam a fundo o espaço para construir um ambiente elegante, confortável e bonito.

E como já sabemos, não dá para falar em uma decoração elegante sem destacar a importância de toda a parte de iluminação, certo? Portanto, se você está reformando o seu jardim, confira a seguir alguns dos principais tipos de iluminação usados, as lâmpadas indicadas e como fazer o planejamento da decoração do jeito certo.

Como planejar a iluminação do seu jardim?

Na hora de planejar a iluminação do seu jardim, é preciso levar em consideração três tópicos: a topografia do ambiente, os pontos que serão destacados no espaço e o tipo de lâmpada que será usada.

Na hora de escolher as lâmpadas, lembre-se de que uma iluminação sutil, bem espaçada e bem planejada é muito mais interessante do que luzes fortes por todo o ambiente. Portanto, evite lâmpadas que geram calor (como as LED, por exemplo) e as mantenha afastadas das plantas para evitar ressecamento.

Em relação à topografia, o ideal é conhecer o terreno e entender os espaços para escolher os melhores pontos de iluminação. Para isso, percorra o local e liste os pontos focais, levando em consideração a iluminação externa em contraste com a vista interna da casa. Tenha em mente quais peças e plantas receberão destaque para deixar o jardim mais harmônico e elegante.

Quais os tipos de lâmpadas existentes para iluminar o jardim?

Antes de conhecer os tipos de iluminação, é necessário saber quais são os modelos de lâmpadas existentes e quais são os mais indicados para um ambiente externo, como o jardim. A seguir, confira 6 tipos:

1. Lâmpada incandescente

Nesse modelo, a energia aquece um filamento de metal e faz com que a luz surja por meio da incandescência. Possui uma iluminação amarelada e não muito forte, apesar de ter boa durabilidade. Não é econômica e tem um baixo custo-benefício.

2. Lâmpada fluorescente

Esse tipo de lâmpada também usa filamento para acender, além de gases que se inflamam com a corrente elétrica. Apesar de não emitir calor, é econômica e tem alta durabilidade. Porém, seus gases tóxicos exigem um descarte especializado, o que pode ser uma grande desvantagem.

3. Lâmpada halógena

Esse modelo possui tungstênio para aquecer e acender, proporcionando iluminação superior e uma vida útil mais longa, apesar de ser menos eficiente energeticamente do que a fluorescente.

4. Lâmpada dicróica

Esse modelo é muito usado devido à sua baixa capacidade de gerar calor, o que não causa danos a objetos no ambiente. É possível encontrá-lo com refletores que bloqueiam os raios ultravioletas e infravermelhos, protegendo objetos sensíveis ao calor e à luz.

5. Lâmpada HID

A lâmpada HID é muito usada ao ar livre devido à sua intensidade luminosa. Ela acende quando uma corrente elétrica atinge eletrodos e gases dentro da lâmpada. Com longa vida útil e alta capacidade de iluminação, oferecem eficiência e durabilidade maiores que lâmpadas convencionais.

6. Lâmpada LED

Esse modelo é líder em economia, eficiência e iluminação. Amiga do meio ambiente, não contém gases poluentes e tem até 98% de reciclabilidade. Além disso, possui alta durabilidade e oferece um ótimo custo-benefício.

Conheça 7 opções de iluminação para o seu jardim

Na hora de escolher a iluminação externa, é importante avaliar o objetivo, o espaço e a segurança, pois esses são requisitos de grande importância para a criação de um jardim atrativo para moradores e visitantes de um ambiente.

Confira 7 tipos de iluminação para o seu espaço.

1. Arandelas

A arandela proporciona uma iluminação suave e difusa, sendo perfeita para espaços como varandas, terraços, muros e paredes.

2. Balizadores

Os balizadores podem ser instalados no chão ou na parede e são ideais para iluminar pequenos caminhos, escadas, entre outros. Nesse modelo, a luz é direcionada para baixo, detalhe que entrega ao ambiente, além de segurança, muita sofisticação.

3. Cordão de luz

O cordão de luz adiciona um toque acolhedor e charmoso ao jardim, sendo versátil o suficiente para ser pendurado em árvores, pergolados, colunas e bordas do telhado.

4. Embutidos de solo

As luminárias embutidas no solo são colocadas em pequenos orifícios no jardim. Elas são duráveis e podem realçar os elementos ao redor, como decorações e árvores, e iluminar pequenos caminhos pelo espaço.

5. Luminária espeto

Bastante usada em jardim de suculentas e pedras, a luminária espeto possui luz direcionada que tem como foco iluminar os pequenos detalhes do jardim.

6. Poste

Geralmente médios ou altos, os postes podem ter vários formatos e estilos. Na hora de escolher o ideal para seu jardim, considere um modelo com mais de 1,80m para evitar atrapalhar a visão das pessoas.

7. Refletores

Os refletores costumam emitir uma luz forte e focada, sendo ideais para iluminar um ponto específico do jardim. O modelo é instalado no chão e a luz é direcionada para cima.

Quer acompanhar mais dicas de decoração?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!

Continue lendo nossas matérias: 4 dicas que vão transformar seu jardim em um verdadeiro oásis