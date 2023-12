Britney Spears, a icônica cantora pop conhecida por seus sucessos musicais e sua carreira marcada por altos e baixos, recentemente fez manchetes ao vender sua mansão na Califórnia por uma quantia impressionante de R$ 61,4 milhões.

Neste artigo, vamos falar sobre quanto custou a mansão de Britney Spears, por que ela decidiu vendê-la, onde fica essa luxuosa propriedade, como é a antiga mansão e um pouco mais sobre a própria Britney Spears. Vamos nessa.

Quanto custou a mansão de Britney Spears?

A mansão de Britney Spears foi adquirida por cerca de R$ 61,4 milhões, tornando-se um dos negócios imobiliários mais comentados no mundo das celebridades. Ela comprou a propriedade em 2022 e, apenas alguns meses depois, decidiu vendê-la por um preço consideravelmente menor, o que levou a especulações sobre os motivos por trás dessa decisão.

Propriedade foi comprada em 2022 e colocada à venda no início de 2023 Reprodução/ MLS

Por que Britney Spears vendeu a mansão?

Uma das razões que contribuíram para a venda da mansão foi o seu tamanho impressionante. A propriedade é extremamente ampla e luxuosa, e Britney Spears pode ter considerado que era maior do que o que ela realmente precisava. Além disso, após anos de disputa legal por sua tutela, Britney pode estar fazendo escolhas que refletem seu desejo por uma vida mais simples e privada.

Banheiro é luxuoso Reprodução/ MLS

Onde fica a mansão de Britney Spears?

A mansão da cantora está localizada em Thousand Oaks, na Califórnia. A cidade é conhecida por suas áreas residenciais de alto padrão e paisagens deslumbrantes. A propriedade fica em uma área tranquila e isolada, proporcionando privacidade e uma vista de tirar o fôlego.

Mansão tem até casa de hóspedes Reprodução/ MLS

Como é a antiga mansão de Britney Spears?

A cantora americana possuía uma mansão verdadeiramente impressionante. A propriedade possui cerca de 1.500 metros quadrados de espaço habitável, com sete quartos e dez banheiros, proporcionando um ambiente luxuoso e espaçoso. Além disso, a mansão inclui uma piscina incrível, uma quadra de tênis, um cinema privado, uma academia, uma casa de hóspedes e muito mais. A decoração é moderna e sofisticada, oferecendo todo o conforto e estilo que uma celebridade poderia desejar.

Quem é Britney Spears?

Britney Spears é uma das cantoras e artistas pop mais icônicas do mundo. Nascida em 1981, em McComb, Mississippi, ela alcançou a fama na década de 1990 com hits como "Baby One More Time" e "Oops!... I Did It Again".

Britney Spears foi considerada a princesa do pop no início do século XXI Reprodução/ Reuters

Sua carreira foi marcada por sucesso e controvérsia, incluindo um período sob tutela legal que atraiu a atenção da mídia e de seus fãs. Em 2021, Britney conseguiu encerrar a tutela e conquistar sua independência legal, marcando um momento significativo em sua vida pessoal e profissional.

A venda da mansão de Britney Spears por R$ 61,4 milhões certamente chama a atenção para sua vida e escolhas recentes. Enquanto o mundo continua a acompanhar sua jornada, a mudança na propriedade reflete sua busca por uma vida mais simples e o desejo de focar em sua independência e bem-estar pessoal. A antiga mansão, embora espetacular, é agora parte de seu passado, enquanto Britney Spears se prepara para um novo capítulo em sua vida e carreira.