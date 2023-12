A ostentação tem nome e endereço: Jay-Z e Beyoncé, o casal mais poderoso da indústria da música, adquiriram nada menos que a mansão mais cara da Califórnia, um verdadeiro monumento à luxúria e ao sucesso. Pela bagatela de R$ 1 bilhão, essa dupla de astros provou que o céu é, de fato, o limite quando se trata de moradia.

Mas o que torna essa residência tão especial? E quem são as lendas que agora a habitam? Prepare-se para desbravar os detalhes dessa história que é puro glamour.

Quanto custou a casa de Beyoncé e Jay-Z

Primeiramente, vamos aos números que fazem qualquer um balançar: a casa custou a pequena fortuna de R$ 1 bilhão. Em dólares, estamos falando de uma transação de US$ 200 milhões, um valor que estabelece um novo patamar de luxo e exclusividade. Não é todo dia que se vê uma compra dessa magnitude, e, sem dúvida, essa é uma que entra para a história.

Onde fica a mansão de Beyoncé e Jay-Z

Localizada na sempre ensolarada Califórnia, essa mansão não é apenas uma casa, é um marco. Mais especificamente, ela se ergue em Los Angeles, terra das estrelas e dos sonhos concretizados. O endereço não poderia ser mais apropriado para um casal que é a própria personificação do sucesso.

Mansão fica em Los Angeles Morley Concrete/ Divulgação

Detalhes da mansão de Beyoncé e Jay-Z

Entrar nesta mansão é como adentrar um reino particular de luxo. Estamos falando de uma propriedade que se estende por uma área de quase 30 mil metros quadrados. A grandiosidade se faz presente em cada detalhe, com uma arquitetura que mistura o clássico com o moderno, em um diálogo constante entre beleza e funcionalidade.

Mansão tem 4 piscinas Pacific Pervious Concrete

A residência dispõe de 4 piscinas, porque uma só é muito pouco para quem vive no topo do mundo. Além disso, conta com um heliponto, garantindo que o casal possa ir e vir conforme o ritmo de suas vidas agitadas e cheias de compromissos. Não podemos esquecer do estacionamento com capacidade para 15 carros, uma necessidade básica para quem tem uma coleção de veículos que é puro luxo.

Mansão tem vista para o Oceano Pacífico Pacific Pervious Concrete

Ainda tem mais: o local é equipado com uma sala de cinema particular, para que o entretenimento seja sempre uma experiência exclusiva. E, claro, a privacidade é sagrada: o sistema de segurança é dos mais avançados, assegurando que a família tenha seu sossego preservado.

Quem é Jay-Z

Jay-Z é um nome que dispensa apresentações. Shawn Corey Carter, conhecido mundialmente como Jay-Z, é mais do que um rapper: é um empresário de sucesso, produtor e, segundo muitos, um dos maiores nomes da história da música. Com um patrimônio que reflete anos de hits e negócios inteligentes, ele é uma lenda viva que transformou cada verso em ouro.

Jay-Z é o primeiro bilionário do hip-hop Kevin Mazur/Getty Images

Quem é Beyoncé

E se Jay-Z é rei, Beyoncé é a indiscutível rainha. Beyoncé Knowles-Carter não apenas canta: ela redefiniu o que significa ser uma artista no século XXI. Com sua voz poderosa e presença de palco inigualável, ela transcendeu o mundo da música e se tornou um ícone cultural. De Destiny's Child a uma carreira solo estelar, Beyoncé é sinônimo de talento e poder.

Beyoncé é considerada a rainha do pop Reprodução/Beyoncé/Instagram

A mansão de R$ 1 bilhão de Jay-Z e Beyoncé é mais do que uma casa; é uma declaração de grandeza. Nesse templo moderno, cada espaço foi desenhado para refletir e acomodar a vida de realeza que esse casal leva.

E para os mortais que apenas sonham com tamanha magnificência, resta acompanhar de longe e imaginar como é viver em um palácio do século XXI onde o luxo e a tecnologia caminham de mãos dadas com a cultura e a música.

Certamente, Jay-Z e Beyoncé não compraram apenas uma mansão; eles adquiriram um pedaço palpável de um sonho grandioso que muitos apenas ousam imaginar.