Kim Kardashian decorou a casa inteira para o Natal e ainda instalou pista de patinação no gelo

O Natal é uma época mágica, e não é diferente para os famosos. Enquanto muitos de nós decoramos nossas casas com árvores e luzes piscantes, as celebridades elevam a decoração de Natal a outro nível. Vamos dar uma olhada em como algumas das estrelas mais conhecidas têm celebrado essa festa tão especial.

Sabrina Sato

Conhecida por seu estilo extravagante, é claro que sua decoração de Natal não poderia ser diferente. Este ano, Sabrina Sato impressionou a todos com uma árvore de Natal que mais parecia ter saído de um filme de fantasia.

Árvore de Natal de Sabrina tem enfeites temáticos Divulgação

Sua árvore estava repleta de efeitos especiais, com luzes piscando, neve artificial caindo e até mesmo música de Natal tocando ao fundo. Sabrina compartilhou orgulhosamente sua decoração no Instagram, e os fãs ficaram maravilhados com o espetáculo.

Larissa Manoela

Já Larissa, apesar de estar envolvida em um conflito familiar público recentemente, não deixou que isso afetasse sua animação para a decoração de Natal. Ela montou uma árvore de três metros de altura em sua casa, mostrando que o espírito natalino está presente mesmo nas situações mais desafiadoras.

Árvore de Natal de Larissa Manoela tem enfeites rosa-claros Reprodução/ Instagram

A árvore de Larissa estava cheia de enfeites brilhantes e coloridos, criando um ambiente festivo que certamente trouxe alegria para sua casa.

Ana Hickmann

A apresentadora também entrou no clima natalino em sua mansão. Ela fez questão de incluir seu filho Alezinho na decoração, tornando o momento ainda mais especial. A árvore de Natal de Ana estava decorada com bolas vermelhas e douradas, laços elegantes e luzes cintilantes. Foi um momento de união e celebração em família.

Ana Hickmann compartilhou no Youtube sua decoração de Natal Youtube/ Reprodução

Ludmilla e Brunna Gonçalves

O casal compartilhou um momento romântico enquanto montavam sua árvore de Natal. As duas artistas montaram juntas uma árvore repleta de enfeites charmosos e luzinhas que criaram uma atmosfera aconchegante. A celebração do Natal se tornou ainda mais especial para elas, fortalecendo seu amor.

Casal decorou a árvore de Natal com enfeites vermelhos e luzes Reprodução/ Instagram

Rodrigo Faro

O apresentador e sua esposa também não economizaram na decoração natalina. Eles exibiram uma árvore de Natal de três metros de altura em sua mansão. Com uma combinação de enfeites elegantes e luzes cintilantes, a decoração de Natal deles foi um verdadeiro espetáculo. Certamente, foi um ambiente acolhedor e festivo para toda a família desfrutar.

Árvore de Natal da família de Rodrigo Fato tem enfeites brancos e muitas luzes Reprodução/ Instagram

Lorena Improta

A dançarina escolheu um tema encantador para sua decoração de Natal, incluindo sua filha em todo o processo. A árvore de Lore estava cheia de elementos mágicos, como fadas e unicórnios, criando um ambiente de conto de fadas que certamente encantou a todos. A decoração de Natal se tornou uma experiência mágica para sua filha, e elas criaram memórias preciosas juntas.

Lorena Improta montou árvore com elementos como fadas e unicórnios Reprodução/ Instagram

Kim Kardashian

Quando se trata de celebridades que realmente fazem do Natal um evento extravagante, Kim Kardashian se destaca. A empresária e socialite é conhecida por sua paixão pelo Natal e por sua decoração luxuosa. Em 2023, Kim impressionou a todos ao mostrar a decoração natalina em sua mansão, que é avaliada em milhões de dólares.

Kim Kardashian decorou até seu banheiro para o Natal Reprodução/ Instagram

No jardim de sua mansão, Kim criou uma cena de inverno mágica. Árvores cobertas de luzes cintilantes e decorações suntuosas eram apenas o começo. Ela também instalou uma pista de patinação no gelo para a diversão de seus filhos e convidados. A atmosfera era verdadeiramente deslumbrante, fazendo com que qualquer um se sentisse parte de um conto de fadas moderno.

Além do jardim, Kim também decorou seu banheiro de forma impecável. Ela compartilhou imagens do cômodo com uma decoração natalina que incluía velas, enfeites de árvore de Natal e até mesmo uma árvore de Natal de pelúcia. Kim afirmou que o banheiro era o seu "lugar feliz" e que ela adorava passar tempo lá durante a temporada de Natal.

Mas não foi apenas a mansão e o banheiro de Kim que receberam a decoração natalina. Ela também surpreendeu a todos com uma decoração minimalista, que contrastava com o esplendor de sua mansão principal. Kim optou por uma árvore de Natal branca e simples, com poucos enfeites. Essa abordagem minimalista criou um ambiente calmo e sereno, perfeito para relaxar durante as festas.

A mansão de Kim se transformou em um verdadeiro paraíso natalino, onde a magia do Natal está presente em cada canto. E mesmo em sua abordagem minimalista, Kim conseguiu criar um ambiente acolhedor e especial para a temporada de festas.

A decoração de Natal dos famosos é tão variada quanto suas personalidades, mas todos compartilham o espírito festivo e a criatividade ao decorar suas casas. Desde extravagâncias luxuosas até momentos simples e encantadores em família, o Natal é uma época de celebração, independentemente do estilo de decoração escolhido. No final, o importante é espalhar a alegria e o amor desta temporada mágica.