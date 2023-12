O Natal é uma época mágica, cheia de luzes brilhantes, músicas encantadoras e um clima de alegria no ar. Mas, por que não dar um toque especial às suas celebrações de Natal e sair de casa para explorar cidades com decorações natalinas deslumbrantes?

Se você está pensando em onde comemorar o Natal fora de casa, o Brasil oferece várias opções incríveis para vivenciar a magia do feriado. Vamos dar uma olhada em algumas cidades natalinas no Brasil que você não vai querer perder!

1. Gramado, Rio Grande do Sul

Começando nossa jornada natalina pelo Brasil, não podemos deixar de mencionar Gramado. Esta cidade é famosa por sua decoração natalina exuberante e seu Festival de Natal, que transforma a cidade em um cenário de conto de fadas. Ruas iluminadas, árvores de Natal gigantes e apresentações emocionantes fazem parte da experiência mágica de Gramado durante o Natal.

2. Natal, Rio Grande do Norte

Como o próprio nome sugere, Natal, no Rio Grande do Norte, é um lugar incrível para celebrar o Natal. A cidade se orgulha de sua decoração festiva, que inclui a famosa Árvore de Natal da cidade, uma das maiores do mundo. As praias de Natal também oferecem uma maneira única de comemorar, com festividades à beira-mar.

3. Campos do Jordão, São Paulo

Em São Paulo, a cidade serrana de Campos do Jordão se transforma em um refúgio natalino encantador. Você encontrará ruas decoradas com enfeites brilhantes, árvores de Natal iluminadas e um clima acolhedor que torna a celebração ainda mais especial. A cidade também oferece um mercado de Natal, onde você pode encontrar presentes únicos.

4. Curitiba, Paraná

Curitiba, no Paraná, é outra cidade que se destaca durante a temporada de Natal. O "Natal Luz" de Curitiba é um evento imperdível, com espetáculos de luzes, projeções 3D e apresentações musicais que transformam a cidade em um espetáculo de cores e sons.

Natal em Curitiba tem shows de luzes e projeções 3D Hully Paiva

5. Blumenau, Santa Catarina

Blumenau, conhecida por sua herança alemã, oferece uma celebração de Natal única com influências germânicas. A cidade fica ainda mais charmosa durante o Natal, com decorações nas ruas, desfiles temáticos e a famosa Vila de Natal, onde você pode experimentar iguarias típicas da região.

6. Petrópolis, Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, a cidade imperial de Petrópolis se veste de luzes e decorações natalinas. O Palácio de Cristal é o destaque, com sua iluminação espetacular que atrai visitantes de todo o país. As festividades incluem corais, apresentações teatrais e muito mais.

Palácio de Cristal é destaque no Natal em Petrópolis Divulgação

7. Foz do Iguaçu, Paraná

Para uma experiência de Natal verdadeiramente única, considere visitar Foz do Iguaçu. Além das incríveis Cataratas do Iguaçu, a cidade se transforma em um paraíso natalino com suas decorações e eventos festivos. Uma das atrações mais populares é o "Show de Natal das Águas", onde luzes e música se unem para criar uma experiência emocionante.

Natal fora de casa pode ser uma maneira incrível de criar memórias especiais durante a temporada de festas. Com essas cidades natalinas no Brasil, você pode mergulhar na magia do Natal de uma maneira única e encantadora.

Então, escolha o seu destino, faça as malas e embarque em uma aventura natalina que você nunca esquecerá. Afinal, o Natal é sobre compartilhar alegria e estar rodeado de beleza, e essas cidades brasileiras têm muito a oferecer nesse sentido.