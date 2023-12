Pode até soar como roteiro de filme, mas é realidade mesmo: o humorista Whindersson Nunes, um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, vive em uma mansão que é puro luxo e sofisticação. Localizada em Alphaville, um bairro nobre de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, a casa é um verdadeiro sonho de consumo para muitos.

O valor? Ah, “somente” R$ 4 milhões.

Nesse artigo, vamos te levar para um passeio por essa residência que é mais que uma casa, é um estado de espírito.

Onde fica a casa de Whindersson?

Alphaville é conhecido por ser um reduto de mansões e riqueza, e é lá que Whindersson escolheu fincar seu lar. Fazendo jus ao lugar, a casa do humorista não é qualquer uma: estamos falando de uma região que é quase um selo de status e tranquilidade.

Aqui, a privacidade é rei e a segurança, rainha. Ideal para quem quer sossego, mas também perfeito para aqueles que, como Whindersson, vivem sob os holofotes e precisam de um refúgio.

Quanto custou a mansão de Whindersson?

Os números envolvendo a casa do Whindersson são daqueles que fazem a gente piscar umas duas vezes para ter certeza de que leu certo. A mansão foi adquirida por nada mais, nada menos que R$ 4 milhões. Não é qualquer um que consegue chamar uma propriedade dessas de "lar doce lar", não é mesmo?

Detalhes da mansão de Whindersson

Falando em propriedade, vamos ao que interessa: os detalhes dessa morada dos deuses. Com três andares, a mansão de Whindersson é um espetáculo à parte. Um dos pontos altos é a piscina infinita, que parece se misturar com o horizonte — perfeita para dar aquela relaxada com estilo. E como bons momentos pedem boa música, há um estúdio profissional, onde certamente muitas risadas e notas musicais ecoam pelas paredes.

Casa tem vista panorâmica Reprodução/ Instagram

Mas não para por aí! A academia ao ar livre é um verdadeiro convite ao cuidado com o corpo, em meio a um cenário que mais parece ter saído de uma revista de decoração.

E para aqueles que pensam que Whindersson só quer saber de descanso, se enganam: a casa foi projetada também pensando no treinamento para suas lutas de boxe. Tem até um ringue! Isso mesmo, o humor está nos palcos e vídeos, mas a luta é levada a sério e tem espaço cativo em sua residência.

Quem é Whindersson Nunes?

Mas quem é esse cara que mora em um lugar tão incrível? Whindersson Nunes é um fenômeno da internet. Começou fazendo vídeos para o YouTube e não demorou para explodir em popularidade. Com seu jeito simples e humor genuíno, conquistou o coração de milhões de seguidores.

Whindersson ficou famoso fazendo vídeos de humor para o YouTube Divulgação

Agora, ele também enveredou pelo mundo das lutas, mostrando que não é só de riso que vive o homem, mas também de muita garra e disciplina.

Whindersson é daqueles exemplos que mostram como é possível ir além, mesmo quando o começo é humilde. De um jovem piauiense fazendo gracinhas na web a um empresário, ator, comediante e agora lutador de sucesso.

Ele representa o poder da transformação e da diversidade de talentos. Sua mansão é um pouco desse universo particular, um espaço onde ele pode ser quem ele quiser, do humorista ao atleta, sem abrir mão do conforto e da sofisticação.

Então, agora você já sabe: por trás daquele cara que faz a gente dar boas gargalhadas, existe também um Whindersson Nunes pensante, estrategista e, por que não, um tanto quanto rei do seu castelo.

A mansão em Alphaville é mais do que uma residência; é a materialização de sonhos, lutas e, claro, muitas conquistas. E aí, ficou curioso para conhecer cada cantinho desse lugar? Bom, por enquanto, a gente se contenta em imaginar e se inspirar na trajetória desse grande nome brasileiro.