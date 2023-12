Se você é um amante de tecnologia, adora otimizar espaços e impressionar visitas com um design moderno e sofisticado, certamente vai se interessar pela Flap TV.

Mas, afinal, o que é essa novidade e como ela pode ser instalada no teto da sua casa? Vem comigo que te conto tudo sobre essa tendência que está revolucionando a forma como assistimos à televisão!

O que é Flap TV?

A Flap TV, também conhecida como TV embutida no teto, é uma solução tecnológica que permite a integração da televisão ao ambiente de maneira discreta e sofisticada.

Basicamente, o dispositivo é um sistema motorizado que "esconde" a televisão no teto quando ela não está em uso e a "revela" quando desejado. Com um simples toque no controle remoto ou até mesmo por comandos de voz, a tela desce suavemente, pronta para ser usada.

Vantagens da Flap TV

Confira abaixo as vantagens desse modelo:

- otimização de espaço: em ambientes menores, onde cada centímetro é precioso, a Flap TV pode ser uma mão na roda, já que não ocupa espaço nas paredes ou móveis;

- estética moderna: sem dúvidas, ter uma TV que literalmente cai do céu (ou melhor, do teto) dá um toque futurista a qualquer espaço;

- proteção do equipamento: quando não está em uso, a televisão fica protegida contra poeira e possíveis impactos, aumentando sua durabilidade;

- versatilidade: a Flap TV pode ser integrada a sistemas de automação residencial, permitindo seu acionamento por comandos de voz, smartphones ou tablets.

Desvantagens da Flap TV

Veja abaixo as desvantagens do modelo:

- custo de instalação: o sistema motorizado e a instalação especializada podem tornar o investimento inicial um pouco salgado;

- manutenção: como se trata de um sistema motorizado, pode exigir manutenções ao longo do tempo;

- limitação de teto: Se sua casa ou apartamento tem um teto muito baixo ou feito de materiais pouco resistentes, a instalação pode se tornar inviável.

Flap TV deve ser embutida por profissionais Reprodução/ Quatri Automação

Como embutir a TV no teto?

Instalar uma Flap TV não é como pendurar um quadro na parede; é um processo que exige conhecimento e cuidado. Aqui vai um passo a passo simplificado:



1. planejamento: antes de mais nada, avalie se o seu teto pode suportar o peso e se há espaço suficiente para embutir a TV. Considere também a localização das tomadas e conexões;

2. escolha do equipamento: existem diversos modelos de Flap TV disponíveis no mercado, desde os mais básicos até os mais sofisticados com recursos de automação. Escolha aquele que melhor se adapte às suas necessidades e orçamento;

3. instalação: recomenda-se a contratação de profissionais especializados para garantir que tudo funcione corretamente. Eles farão os recortes necessários no teto, instalarão o sistema motorizado e configurarão o mecanismo de descida e subida da TV;

4. configuração e testes: após a instalação, é importante testar o funcionamento várias vezes para garantir que tudo está em ordem.



A Flap TV é, sem dúvida, um sinal de que a tecnologia e o design andam de mãos dadas. Seja para dar um up no visual da sala de estar, otimizar espaços ou simplesmente ter um gadget bacana em casa, essa inovação chegou para transformar a experiência televisiva.

E aí, já está pronto para dar um toque futurista ao seu ambiente?