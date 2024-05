O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o X (antigo Twitter), na manhã deste domingo (12/5), para lamentar a morte da deputada federal Amália Barros (PL/MT), vice-presidente do PL Mulher. A morte da parlamentar foi confirmada pela equipe dela na madrugada. Ela tinha 39 anos e estava internada em São Paulo, onde tratava um nódulo no pâncreas.

- Com muita dor informo o passamento da nossa amiga e irmã Deputada Federal Amália Barros de Mato Grosso.



- Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 12, 2024

"Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos", disse Bolsonaro. Os dois estavam internados no mesmo hospital, o Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista. Bolsonaro trata infecção na pele (erisipela) e de acordo com o último boletim, apesar da melhora, ainda não tem previsão de alta.

A ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, usou os stories para prestar homenagem a Amália. "Vou te amar pra sempre, minha amiga. Você está nos braços do nosso pai." Outros colegas de partido também se pronunciaram. O senador Jorge Seif (PL/SC) também se pronunciou. "Jesus te receba irmã querida! Obrigado por combater o bom combate até o fim", disse.

Pelas redes sociais, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) lamentou a morte da parlamentar. "Não tenho palavras pra me expressar diante dessa notícia. Amália era uma guerreira, com uma história de vida linda e inspiradora. Tive a honra de presenciar o trabalho dela em prol das pessoas com deficiência", escreveu.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) também prestou condolências. "Minhas condolências à família da @amaliabarros, que se tornou um grande exemplo de superação de barreiras e de dedicação e amor ao próximo, Que Deus a acolha na sua infinita misericórdia e conforte seus familiares e amigos. Deixará muitas saudades!", disse pelas redes sociais.

Amália Barros era vice-presidente do PL Mulher e deputada federal por Mato Grosso, desde 2022. Nascida em março de 1985 em Mogi Mirim (SP), Amália era formada em jornalismo. Aos 20 anos, ela perdeu a visão do olho esquerdo devido a toxoplasmose, infecção causada por um parasita.