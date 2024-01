Belo Horizonte registrou nesta quarta-feira (17/1) o dia mais quente do ano, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os termômetros na capital marcaram 33,7ºC, às 15h, na estação Pampulha. Antes disso, a maior temperatura aconteceu em 11 de janeiro, quando a capital marcou 31,9ºC à tarde.



Uma forte chuva atingiu a cidade na noite desta quarta-feira, que veio acompanhada de uma grande quantidade de raios e trovões . O El Niño também está favorecendo para uma atmosfera mais aquecida, ocasionando maior incidência de raios.

Nesta quinta-feira (18/1), a máxima deve atingir 33ºC, segundo a Defesa Civil — previsão confirmada pelo Inmet, que, inclusive, prevê mínima de 20°C pela manhã. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 40% e 90%. Pancadas de chuva típicas de verão, raios e trovoadas ocasionais também são esperados sobre a Grande BH.

Leia também: Pampulha tem 25% do volume de chuvas esperado para um mês em 2 horas



Porém, as temperaturas na capital, ainda segundo o Inmet, vão ter uma ligeira queda a partir de sábado (20/1), com termômetros variando de 23°C a 30°C. No domingo (21/1), a mínima permanece em 23°C e a máxima cai mais um pouco, não devendo passar dos 28°C. No fim de semana também terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas.