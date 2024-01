Chove forte em todas as regionais de Belo Horizonte na noite desta quarta-feira (17/1). A Defesa Civil municipal fechou, preventivamente, a Avenida Heráclito Mourão de Miranda, na Região da Pampulha, devido ao risco de alagamento.



O órgão orienta a população a evitar trafegar pela Rua Jacques de Morais, nos cruzamentos com Rua Real Madrid e na Av. Heráclito Mourão Miranda no cruzamento com a Rua Tocantins, no Bairro Alípio de Melo. Há risco de transbordamento dos córregos da Ressaca e dos Coqueiros.

pic.twitter.com/qXInGQAbHF — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 18, 2024

Segundo a Defesa Civil, às 21h26, a tempestade era extremamente forte na região. O bloqueio aparece no aplicativo Waze.

Moradores registram trovões e queda de raios.

Aqui em BH tá chovendo muito !!

Muito raio e trovão também !!

Chuva em BH tensa !!

Região da Pampulha ???? pic.twitter.com/IXrSuEn1Eg — luiz (@luizgoncalvesbr) January 18, 2024