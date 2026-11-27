Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O alpinista Reinhold Messner compartilhou a receita utilizada para se preparar para suas maiores expedições. Em relato divulgado nas redes sociais, ele explicou que pessoas frequentemente perguntam como funcionavam seus treinamentos e sua preparação física no passado.

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A memória veio à tona após um encontro recente em Munique, na Alemanha. Um rapaz, que Messner acredita ser da República Tcheca, aproximou-se para pedir uma fotografia e comentou sobre uma antiga entrevista em que o veterano recomendava comer muito alho antes de viajar. O jovem afirmou seguir o conselho desde então.

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Messner admitiu que quase havia esquecido desse detalhe, mas confirmou que o jovem estava certo. O alho possui propriedades anti-inflamatórias e atua como aliado do sistema imunológico, beneficiando quem treina ao ar livre ou sob condições climáticas extremas, como o frio intenso.

Rotina alimentar e treinos ao ar livre

O plano adotado pelo alpinista décadas atrás incluía itens específicos: ele consumia muito alho, cortava o consumo de bebidas alcoólicas, priorizava alimentos frescos e saudáveis e corria bastante. Ele relembrou inclusive treinos com crianças no período em que atuava como professor substituto.

A corrida ocupava papel central nas atividades diárias. Bastava calçar os sapatos e sair correndo para ganhar resistência, sem depender de equipamentos artificiais ou estruturas fechadas para aprimorar o condicionamento físico.

A montanha como espaço de força

No cenário esportivo em que Messner se formou, não existiam academias. O treinamento de força tradicional, estruturado da maneira conhecida atualmente, não integrava a preparação do alpinista.

O desenvolvimento físico ocorria de forma direta no relevo natural. Ele relatou que escalava rochas em qualquer lugar e vivia pendurado nas pedras, afirmando que a natureza e as montanhas sempre funcionaram como seu centro de treinamento.

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Messner mencionou que sequer sabia nadar e esclareceu que não tem como avaliar academias modernas por nunca ter treinado de fato dentro de uma delas. Hoje em dia, o esportista realiza apenas alguns exercícios quando está em viagem, sustentando que a montanha foi o verdadeiro local onde descobriu e aprimorou a própria força.