Alpinista come muito alho antes das expedições e inclui corridas na preparação, mas revela qual hábito considera o segredo de sua força nas montanhas
Lenda do alpinismo conta como trocou aparelhos modernos pela natureza; conheça os hábitos simples que fortaleceram sua imunidade nas alturas
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O alpinista Reinhold Messner compartilhou a receita utilizada para se preparar para suas maiores expedições. Em relato divulgado nas redes sociais, ele explicou que pessoas frequentemente perguntam como funcionavam seus treinamentos e sua preparação física no passado.
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A memória veio à tona após um encontro recente em Munique, na Alemanha. Um rapaz, que Messner acredita ser da República Tcheca, aproximou-se para pedir uma fotografia e comentou sobre uma antiga entrevista em que o veterano recomendava comer muito alho antes de viajar. O jovem afirmou seguir o conselho desde então.
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Messner admitiu que quase havia esquecido desse detalhe, mas confirmou que o jovem estava certo. O alho possui propriedades anti-inflamatórias e atua como aliado do sistema imunológico, beneficiando quem treina ao ar livre ou sob condições climáticas extremas, como o frio intenso.
Rotina alimentar e treinos ao ar livre
O plano adotado pelo alpinista décadas atrás incluía itens específicos: ele consumia muito alho, cortava o consumo de bebidas alcoólicas, priorizava alimentos frescos e saudáveis e corria bastante. Ele relembrou inclusive treinos com crianças no período em que atuava como professor substituto.
A corrida ocupava papel central nas atividades diárias. Bastava calçar os sapatos e sair correndo para ganhar resistência, sem depender de equipamentos artificiais ou estruturas fechadas para aprimorar o condicionamento físico.
A montanha como espaço de força
No cenário esportivo em que Messner se formou, não existiam academias. O treinamento de força tradicional, estruturado da maneira conhecida atualmente, não integrava a preparação do alpinista.
O desenvolvimento físico ocorria de forma direta no relevo natural. Ele relatou que escalava rochas em qualquer lugar e vivia pendurado nas pedras, afirmando que a natureza e as montanhas sempre funcionaram como seu centro de treinamento.
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Messner mencionou que sequer sabia nadar e esclareceu que não tem como avaliar academias modernas por nunca ter treinado de fato dentro de uma delas. Hoje em dia, o esportista realiza apenas alguns exercícios quando está em viagem, sustentando que a montanha foi o verdadeiro local onde descobriu e aprimorou a própria força.