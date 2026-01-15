Alho cru todo dia sem bafo? O truque de chef para um hálito fresco
Técnicas culinárias e combinações de alimentos neutralizam o odor do alho, permitindo aproveitar seus benefícios sem constrangimento
Muita gente consome alho cru diariamente de olho em alguns benefícios à saúde, mas o odor persistente que causa na boca afasta muitas pessoas. A boa notícia é que é possível neutralizar esse efeito com técnicas culinárias simples e a combinação com alimentos específicos, permitindo incluir o ingrediente na rotina sem preocupações com o hálito.
O cheiro característico do alho vem de compostos à base de enxofre, principalmente a alicina. Essa substância é liberada quando o dente de alho é cortado, picado ou esmagado. Embora seja responsável por muitas das propriedades terapêuticas do alimento, também é a causa do odor que, após ser absorvido pela corrente sanguínea, é liberado também pelos pulmões, impregnando o hálito por horas.
Alimentos que neutralizam o odor do alho
A solução para o mau hálito pode estar no que você come logo após o alho. Certos alimentos contêm compostos que quebram as moléculas de enxofre, limpando o paladar de forma eficaz.
-
Maçã: Comer uma maçã crua após o alho é uma das soluções mais eficientes. Os compostos fenólicos da fruta, combinados com a própria mastigação, ajudam a quebrar as moléculas de enxofre.
-
Salsa e hortelã: Mastigar folhas frescas de salsa ou hortelã funciona como um enxaguante bucal natural. A clorofila presente nessas ervas tem um forte poder de neutralizar odores.
-
Suco de limão: O ácido cítrico do limão pode ajudar a neutralizar os compostos sulfurados responsáveis pelo odor. Beber um copo de água com limão espremido após a refeição pode ser eficaz.
-
Leite: Um estudo publicado no “Journal of Food Science” mostrou que beber um copo de leite junto com a refeição ou logo após reduz significativamente a concentração dos compostos que causam o mau hálito. O leite integral se mostrou mais eficaz que o desnatado, pois a gordura ajuda a neutralizar o odor.
-
Iogurte natural: Especialmente o integral, é eficaz para combater o mau hálito do alho. Suas proteínas e gorduras se ligam aos compostos de enxofre, ajudando a neutralizá-los.
Truques para amenizar o cheiro antes do consumo
Além de combinar o alho com outros ingredientes, a forma de preparo também faz diferença. Adotar algumas técnicas simples na cozinha pode diminuir a intensidade do aroma antes mesmo de o alho ser consumido.
O primeiro passo é remover o germe verde que fica no centro do dente de alho, pois ele concentra compostos que intensificam tanto o odor quanto a indigestão. Outra dica é picar o alho em vez de esmagá-lo, já que o ato de esmagar libera uma quantidade maior de alicina.
Consumir o alho cru junto com alimentos ricos em gorduras saudáveis, como azeite de oliva ou abacate, também ajuda. A gordura envolve as partículas de enxofre, diminuindo sua volatilidade e, consequentemente, o impacto no hálito.
