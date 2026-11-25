Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A rotina de Tiziana V., moradora de Bolonha, na Itália, mudou quando o filho Federico, de 15 anos, passou a demonstrar dificuldade para manter a atenção. Antes, o jovem jogava videogame, assistia a desenhos, lia livros escolares e conversava longamente à noite. A mudança ocorreu nos últimos dois anos, quando o consumo frequente de vídeos curtos passou a dominar a rotina do adolescente.

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Federico começou a abandonar leituras após duas páginas e a manter o aparelho nas mãos durante filmes na televisão, perdendo partes da narrativa. A mãe relatou irritação imediata do jovem sempre que pedia para guardar o telefone, inclusive à mesa de refeições. A tentativa de estipular horários gerou brigas constantes, pois o rapaz afirmava que os amigos agiam da mesma forma.

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Tiziana decidiu alterar a conduta e propôs etapas graduais: vinte minutos assistindo a um filme com o aparelho fora da sala, leitura de páginas específicas antes do jantar e trajetos de carro sem telas.

O papel do tédio e da frustração

A psicóloga, psicoterapeuta e sexóloga Maria Claudia Biscione avaliou que o quadro reflete uma tolerância reduzida à lentidão, à espera e à falta de estímulos externos. Histórias longas demandam tempo para o desenvolvimento dos acontecimentos, enquanto formatos de Shorts e Reels entregam novidades e recompensas imediatas em poucos segundos.

A especialista explicou que o tédio possui função psicológica importante, pois representa o momento no qual a mente volta a produzir pensamentos próprios, imagens e associações. Ao recorrer ao celular diante de qualquer intervalo vazio, o adolescente prioriza estímulos rápidos e deixa de exercitar a permanência em tarefas menos prazerosas de início.

Estratégias de atenção gradual

A doutora Biscione apontou orientações para conduzir essa reorganização sem transformar o processo em disputa familiar:

estabelecer períodos breves e cumpridos com rigor;

planejar atividades definidas em conjunto;

manter o aparelho fisicamente afastado em momentos específicos;

permitir que o jovem atravesse o desconforto inicial para vivenciar o interesse posterior. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A profissional alerta que a dispersão observada em outros ambientes, como escola, conversas e esportes, exige avaliação aprofundada. Sono insuficiente, ansiedade, estresse e alterações de humor afetam a concentração, indicando que a procura incessante pelo aparelho pode encobrir outros desconfortos emocionais.