Foco nos estudos: 7 hábitos para vencer a distração digital

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Manter a concentração nos estudos se tornou um dos maiores desafios para crianças e adolescentes em um cenário cada vez mais conectado. Celulares, redes sociais e jogos online disputam a atenção dos estudantes, impactando o rendimento escolar e a saúde emocional.

Dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024 apontam que 95% das crianças e adolescentes brasileiros, entre 9 e 17 anos, utilizam a internet regularmente. O celular é o principal dispositivo de acesso para a maioria desse público.

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Um estudo publicado pela Harvard Medical School destaca que interrupções por notificações e multitarefas digitais reduzem a capacidade de foco. Já um relatório da Common Sense Media revela que adolescentes passam, em média, mais de oito horas por dia em telas para entretenimento.

Segundo Aline Montero, Coordenadora Pedagógica do Colégio Marista São José – Tijuca, os estudantes convivem com muitos estímulos simultâneos. “O papel da escola também é ensinar estratégias que ajudem os alunos a desenvolver foco, autonomia e equilíbrio emocional para aprender melhor”, explica.

A educadora destaca que pequenas mudanças na rotina podem fazer grande diferença no desempenho. Confira alguns hábitos que ajudam a reduzir distrações e aumentar a produtividade.

Estabeleça horários fixos para estudar

Criar uma rotina ajuda o cérebro a entender os momentos de concentração e melhora a disciplina. Ter horários definidos também reduz a procrastinação.

Mantenha o celular longe durante os estudos

Deixe o aparelho no silencioso ou em outro ambiente ao realizar tarefas escolares. Apenas a presença do celular já pode diminuir a capacidade de atenção.

Faça pausas estratégicas

Métodos como a Técnica Pomodoro, que alterna períodos de concentração com pequenos intervalos, ajudam a manter a produtividade sem causar esgotamento mental.

Organize um ambiente adequado

Locais silenciosos, bem iluminados e organizados favorecem o aprendizado e reduzem as distrações que podem atrapalhar o foco.

Durma bem

A qualidade do sono interfere diretamente na memória e no desempenho cognitivo. A Organização Mundial da Saúde recomenda que adolescentes tenham entre oito e 10 horas de sono por noite.

Pratique atividades físicas

Exercícios ajudam na liberação de neurotransmissores ligados ao bem-estar e à concentração, além de reduzir os níveis de ansiedade e estresse.

Equilibre o uso das telas

Criar momentos offline e limitar o tempo gasto em redes sociais contribui para melhorar a atenção e a capacidade de absorção de conteúdo.

Para educadores, o desenvolvimento dessas práticas precisa acontecer de forma gradual, com o apoio da família e da escola. O objetivo não é eliminar a tecnologia da rotina dos estudantes, mas ensinar o uso consciente e equilibrado dos recursos digitais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.