Especialistas em psicologia esclarecem que adultos que baixam a visão durante um diálogo com outras pessoas não realizam esse movimento por timidez. A conduta humana investigada em estudos recentes revela que esses indivíduos agem por pura concentração, buscando pensar em uma resposta adequada.

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O hábito de não olhar nos olhos ao longo de conversas ocorre em todas as partes do mundo. Historicamente, existia a interpretação de que as pessoas recorriam a esse gesto por causa de timidez ou falta de educação. Estudos psicológicos chegaram a outra conclusão: trata-se de uma tentativa de responder de maneira acertada perante situações vistas como momentos de tensão.

Pesquisas sobre o contato visual

Pesquisadores ligados às revistas "Frontiers in Psychology" e "Cognition" comprovaram esse padrão ao analisar 29 conversas entre adultos. Nesses diálogos, os profissionais detectaram esse comportamento inusual e identificaram as razões pelas quais ele ocorre na interação humana.

Segundo os dados publicados na revista "Frontiers in Psychology", o contato visual possui funções específicas: monitorar a reação do interlocutor e impedir interrupções. O levantamento também expôs que quem escuta costuma manter os olhos fixos por mais tempo do que a pessoa que está falando. Quem desvia a visão durante a fala pratica esse exercício unicamente para focar naquilo que vai pronunciar.

Carga mental e efeitos no cérebro

A revista "Cognition" relatou que encarar o outro interlocutor pode dificultar a realização de tarefas verbais. Os voluntários avaliados demoravam mais tempo para produzir palavras enquanto olhavam nos olhos da outra pessoa. Esse atraso aumentava de forma proporcional à dificuldade das respostas exigidas na conversa.

Cientificamente, olhar diretamente nos olhos consome muita atenção cerebral e gera carga mental. Baixar os olhos gera reflexos positivos:

pensar melhor nas formulações;

economizar energia do cérebro;

manter a concentração elevada;

reduzir a intensidade da troca entre os participantes;

diminuir a ansiedade e o nervosismo no diálogo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Especialistas em psicologia recomendam analisar o contexto antes de interpretar a atitude, pois o gesto pode ser considerado uma falta de respeito em determinadas situações.