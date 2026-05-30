Consciência Plena
Eye gazing O poder transformador do contato visual ininterrupto
Eye gazing: Você sabia que olhar no olho pode gerar grandes efeitos? Conheça neste artigo, os benefícios do contato visual interrupto chamado de eye gazing.
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30/05/2026 23:22
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Pode soar estranho, mas acredita-se que olhar no olho mantendo um contato visual ininterrupto com quem não conhecemos pode trazer grandes benefícios. Em inglês, o ato é conhecido como eye gazing e já se tornou tendência na cena de bem-estar australiana. Este contato não é combinado através de aplicativos, nem usa acessórios elaborados. É preciso apenas encontrar uma pessoa para manter o contato visual em silêncio. O Movimento de Conexão Humana da Austrália (The Human Connection Movement) realizou quatro eventos para observação pública, um em Melbourne e três em Sydney. Nessas ocasiões, os convidados compartilharam um minuto de silêncio para se conectar com uma pessoa que nunca viram, a partir do contato visual ininterrupto e engajado. O fundador do The Human Connection Movement, Igor Kreyman, afirma que como sociedade, fomos condicionados a evitar contato visual, porque não é uma prática aceitável. Para ele, esses eventos servem para quebrar paradigmas e promover conexões genuínas. A maioria das comunicações é não-verbal e através do olhar nos olhos, somos capazes de nos conectar uns com os outros em um nível mais profundo. É uma prática transformadora e de cura, ressalta Kreyman.
Os olhos são as janelas para a alma
As origens da prática de contato visualA prática do olhar fixo (eye gazing) não é uma coisa nova e já era praticada há milhares de anos atrás. A tradição tântrica antiga usufrui dos benefícios espirituais de olhar nos olhos, ou olhar a alma, como um exercício para gerar intimidade. Este costume tornou-se popular na atualidade quando o autor Michael Ellsberg criou as Eye Gazing Parties, uma tendência que se espalhou rapidamente em Nova York. O escritor ficou famoso quando foi citado dizendo: é muito mais fácil ter uma conversa fascinante com alguém depois que você gastou dois minutos olhando em seus olhos. A artista sérvia Marina Abramovic ficou conhecida em 2010, muito além do mundo da arte, quando completou a retrospectiva de três meses no Museu de Arte Moderna de Nova York. Na exposição intitulada The Artist is Present, Abramovic se sentava silenciosamente no espaço da galeria, fazendo contato visual ininterrupto com os clientes que se posicionavam ao lado dela. Kreyman cita essa exposição como sua fonte de inspiração para iniciar o The Human Connection Movement.
O que acontece na primeira vez que olhamos no olho de alguém?Relatos narram uma ampla gama de reações emocionais, de exaltação a relaxamento absoluto, após o desaparecimento do desconforto inicial. No princípio, você pode se sentir um pouco nervoso ou inseguro, mas rapidamente vai perceber que algo profundo está acontecendo. É importante estar aberto e não ter expectativas, afirma Kreyman. Acredita-se que a experiência é semelhante à meditação ou yoga, a cada vez que você pratica é um pouco diferente. Pessoas desconhecidas e diferentes de nós espelham aspectos inéditos e existem uma série de fatores que influenciam a resposta que uma sessão pode causar. Relata-se que costuma gerar um forte sentimento de gratidão. Eu estava incerto do que esperar da primeira vez que iria olhar fixamente em um evento, mas também curioso. A primeira vez que eu pratiquei olho no olho, fiquei surpreso. Minha parceira que era uma estranha não estava apenas olhando para mim. Ela estava olhando nos meus olhos, convidando-me a encontrá-la lá. Naquela primeira sessão, eu estava tremendo e tive que me perguntar se eu era corajoso o suficiente para permitir esse ato total de vulnerabilidade, durante o qual ela chorou e nós dois rimos. Agora estou em contato com várias pessoas com as quais eu olhei fixamente, vi que é uma maneira incrível de conectar pessoas em um mundo tão desconectado e ocupado, relatou Mark Clough, 51, de Melbourne.
Afinal, quais são os benefícios do contato visual ininterrupto?Segundo o percursor do movimento, Igor Kreyman, o contato visual ininterrupto te torna mais consciente em suas ações cotidianas, você passa a desenvolver relações mais significativas com as pessoas, torna-se mais paciente e seus relacionamentos com amigos e familiares melhoram. Como dizem os poetas, os olhos são o espelho da alma. Ficar entregue e imerso de forma generosa na alma de alguém através de seus olhos, aumenta de maneira significativa a amplitude de nossa compaixão com o outro e ainda exclui instantaneamente qualquer sentido de competitividade ao notarmos que não existe Eu e Você, que tudo é apenas uma coisa.
Veja cinco dicas para quem deseja começar a praticar:
- Tente olhar a princípio para alguém que você conhece e confia durante um minuto;
- Você também pode olhar no espelho para seus próprios olhos e entender melhor suas motivações reais;
- Faça uma meditação por alguns minutos antes de olhar nos olhos;
- Lembre-se sempre que não existe limite de tempo. Você pode ficar o tempo que quiser com cada olhar, também pode sair sempre que desejar;
- Quando for praticar o exercício, use algo confortável para que consiga se concentrar mais facilmente.
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