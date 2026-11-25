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Para conseguir fechar as contas no final do mês, Claudia, educadora escolar de 37 anos que vive em Milão, assumiu três empregos ao mesmo tempo. A história foi enviada ao jornal "Fanpage.it", canal que reúne relatos de trabalhadores com dificuldades financeiras mesmo cumprindo jornadas longas ou com experiência profissional comprovada. O nome utilizado pela educadora é fictício para resguardar sua privacidade.

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O acúmulo de funções causou um quadro de esgotamento extremo. A profissional relatou que, após quase um ano sob esse ritmo contínuo, passou a chorar todas as manhãs ao acordar e desenvolveu alopecia, perdendo cabelo gradualmente até o diagnóstico. O estresse também provocou alterações de comportamento: qualquer pequena discussão passou a gerar crises de raiva, sinalizando o limite de sua resistência física e mental.

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Desafios financeiros e jornada tripla

A educadora explicou que enfrenta aperto no orçamento mesmo morando em casa própria, sem despesas com aluguel ou prestações de financiamento. Na instituição de ensino, Claudia cumpre 20 horas semanais dedicadas ao trabalho com crianças, inclusão e deficiência, recebendo cerca de 900 euros mensais. Para complementar a renda, ela realiza atividades didáticas em domicílio e suporte no período de contraturno escolar.

Reunindo as três ocupações, o ganho mensal totaliza 1.600 euros. Claudia afirmou que o maior impacto ocorreu no corpo, levando profissionais de saúde a intervir. Tanto o médico quanto o psicólogo recomendaram abrir mão de horas trabalhadas para priorizar o bem-estar. Em tom conflituoso, ela declarou que precisará tomar a decisão de se afastar em definitivo da escola para focar apenas no atendimento particular, estabelecendo cobranças mais altas.

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Transição para a iniciativa privada

A educadora destacou que possui competências para aplicar no trabalho autônomo e buscar remunerações mais vantajosas. Ao avaliar sua trajetória, Claudia manifestou preocupação com a realidade do setor: quando profissionais precisam escolher entre o serviço social e o mercado privado, os estudantes e usuários em situação de fragilidade são os que ficam desamparados.