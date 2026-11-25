A idade não determina a condição física. O treino de força, os exercícios funcionais e uma alimentação equilibrada transformam o corpo e mantêm a vitalidade em qualquer fase da vida, sobretudo a partir dos 40 anos.

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Com o passar dos anos, surgem alterações fisiológicas que afetam a composição corporal, a massa muscular e o tempo de recuperação. Segundo o treinador Jhony Lima, profissional com mais de 25 anos de experiência e mestre em nutrição esportiva, o principal obstáculo para modificar o corpo não é a idade, mas o sedentarismo e a falta de constância.

A importância do músculo e do treino funcional

A massa muscular atua diretamente no movimento, na estabilidade articular e no metabolismo energético. A inatividade física acelera a perda de força, o que compromete a autonomia em tarefas diárias, como subir escadas, carregar objetos ou levantar de uma cadeira.

Praticar musculação duas ou três vezes por semana preserva a saúde óssea e metabólica, sem necessidade de rotinas voltadas ao fisiculturismo. Exercícios funcionais complementam essa preparação com movimentos práticos: agachamentos, empurrões, trações e exercícios de estabilidade melhoram a coordenação, o equilíbrio e a mobilidade.

Metabolismo, nutrição e descanso

O aumento de gordura corporal na fase adulta costuma resultar da redução das atividades diárias e de mudanças alimentares, e não de uma desaceleração metabólica inevitável. Além disso, o peso corporal nem sempre reflete a real condição física, pois duas pessoas com a mesma massa na balança podem apresentar proporções diferentes de gordura e músculo.

A nutrição fornece os elementos para a recuperação muscular. Pessoas ativas que realizam treino de força necessitam de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. O organismo também demanda carboidratos para energia, gorduras saudáveis, frutas e verduras, sem exigência de dietas extremas. O descanso adequado e o controle do estresse completam a rotina, permitindo a reparação dos tecidos e o ganho de massa.

Como iniciar a transformação