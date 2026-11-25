Na juventude, a desorganização costuma fazer parte da rotina, com roupas no chão, pratos na escrivaninha e livros espalhados pelo quarto. Na fase adulta, a desordem constante passa a indicar uma estrutura cotidiana menos estável.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o portal espanhol "AS", ambientes caóticos dificultam a execução de tarefas e a manutenção de hábitos. O psicólogo canadense Jordan Peterson avalia que a desordem externa reflete dificuldades com obrigações diárias. Começar com etapas simples, como arrumar a cama ou organizar o próprio quarto, fortalece a sensação de controle sobre a rotina.

Uma pesquisa da University of East London avaliou 1.111 adultos por meio de um questionário digital sobre desordem objetiva e subjetiva, hábitos de limpeza e qualidade de vida. O resultado apontou que casas desarrumadas apresentam ligação significativa com a redução do bem-estar pessoal.

Efeitos da desordem na criatividade

O caos visual também gera impactos positivos no pensamento inovador. A cientista Kathleen Vohs afirma que espaços caóticos estimulam novas ideias com mais facilidade do que ambientes perfeitamente estruturados e limpos.

Segundo Vohs, "estar em um espaço caótico levou a algo que empresas, indústrias e sociedades desejam: criatividade". A pesquisadora explica que "ambientes desordenados parecem incentivar a libertação de tradições, o que pode gerar novos pontos de vista", enquanto locais organizados estimulam o apego a convenções.

Mudanças bruscas de comportamento

Especialistas recomendam atenção quando indivíduos habitualmente organizados passam a descuidar do próprio espaço sem motivo aparente. Essa alteração pode sinalizar sobrecargas emocionais e problemas psicológicos. A psicóloga Kendra Cherry destaca que quadros de depressão transformam afazeres domésticos básicos em barreiras complexas, o que torna fundamental buscar auxílio.

Passos para facilitar a arrumação

Algumas orientações práticas auxiliam na retomada da ordem: