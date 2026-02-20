Estímulos visuais: minimalismo ajuda na saúde mental?

Manter as coisas em ordem, não só metaforicamente, mas também literalmente, pode trazer benefícios para a saúde mental. Quem nunca se sentiu bem ao entrar em casa e ver tudo arrumado? Isso acontece porque o conforto de estar em um ambiente organizado vai além da limpeza e está ligado à forma como o cérebro processa o excesso de estímulos visuais e lida com a sensação de controle.

A mente reflete o ambiente

Um espaço desorganizado e cheio de objetos pode sobrecarregar o sistema cognitivo. A desordem visual compete por nossa atenção, dificulta a concentração e gera um sentimento constante de que há tarefas inacabadas. Esse cenário pode elevar os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.

É nesse contexto que o minimalismo entra. Não se trata de viver com quase nada, mas de fazer escolhas intencionais sobre o que manter. A ideia é ficar apenas com o que é essencial, simplificando o espaço físico para simplificar também os processos mentais.

Pense em quantas pequenas escolhas você faz por causa do excesso: qual roupa vestir em um armário lotado ou onde guardar algo. O tempo e a energia que são gastos para cada decisão poderão ser aproveitados de outra forma.

Como criar um ambiente minimalista?

Iniciar a jornada de organização pode parecer uma grande tarefa, mas o segredo é dar um passo de cada vez. Comece por uma área pequena, como uma gaveta ou prateleira. Pequenas metas funcionam como um impulso positivo, evitando a frustração de tentar arrumar um cômodo inteiro no mesmo dia.

Para facilitar o processo, algumas estratégias podem ajudar:

Faça um desapego consciente

Separe os itens da sua casa em três categorias: manter, doar e descartar. Seja honesto sobre o que você realmente usa e precisa. Uma regra útil é se livrar de tudo que não foi utilizado no último ano.

Defina um lugar para cada coisa

Após decidir o que fica, atribua um local específico para cada objeto. Isso não só facilita a organização diária, mas também agiliza a rotina, pois você saberá onde encontrar o que precisa.

Leia Mais

Priorize a funcionalidade

Opte por ter menos itens, mas que sejam de melhor qualidade e, se possível, multifuncionais. Isso diminui o acúmulo e garante que suas posses realmente atendam às suas necessidades sem criar bagunça.

Regra ‘um entra, um sai’

Para cada item novo que entrar em casa, um antigo deve sair. Essa prática simples evita que o acúmulo de objetos retorne com o tempo e mantém o ambiente sempre equilibrado.

Adotar um estilo de vida com menos excessos cria um ciclo positivo. Um ambiente mais calmo e funcional contribui para a saúde mental de forma contínua e duradoura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata