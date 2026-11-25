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Guardar as sobras do churrasco parece uma ação simples, mas o procedimento incorreto afeta a segurança dos alimentos. Deixar a carne sobre a bancada, dentro do forno desligado ou coberta apenas por um pano não basta para a conservação. O engenheiro de alimentos Tomás Gill explicou os cuidados necessários com os restos da refeição para evitar riscos à saúde.

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Em vídeo publicado no TikTok, o especialista recomendou retirar a carne de locais onde costuma repousar após a refeição, como o micro-ondas ou o forno elétrico, e guardá-la na geladeira. O profissional indicou utilizar um recipiente apto para alimentos e posicioná-lo na prateleira superior: “sobra asado, recipiente apto para alimentos, y va a la heladera en el estante de arriba de todo”.

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Riscos de manter a carne fora da geladeira

Cobrir o alimento com pano não equivale a refrigerar. A permanência da comida cozida em temperatura ambiente cria condições que favorecem a multiplicação de microrganismos. O modo de guardar os restos apresenta tanta importância quanto a manipulação inicial.

A conservação inadequada gera perigos diretos. Gill explicou que a contaminação durante a manipulação ou o armazenamento estimula o desenvolvimento de bactérias patogênicas capazes de provocar intoxicação alimentar ou infecção.

Outros microrganismos provocam a deterioração do alimento sem causar doenças, alterando as características da carne e reduzindo sua qualidade. A presença de cheiro e aspecto normais nas sobras não garante segurança no consumo.

Como conservar as sobras do churrasco

A recomendação envolve tirar a carne da bandeja de servir e transferi-la para um pote próprio para alimentos, preferencialmente com tampa, antes de colocar na geladeira. Esse processo evita o hábito de manter a comida por horas na bancada ou dentro de eletrodomésticos desligados.

O freezer funciona como outra alternativa de conservação por mais tempo. Essa opção estende o período de estocagem e permite descongelar a porção quando surgir o interesse em consumir o alimento novamente.

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A proteção contra poeira ou elementos externos obtida com panos não impede a deterioração em temperatura ambiente. O armazenamento deve ocorrer sem demora após o fim da refeição. A refrigeração adequada preserva as sobras e diminui riscos para quem consumir o alimento.