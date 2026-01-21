7 alimentos que causam mau cheiro na geladeira e como armazená-los

Sabe aquele cheiro desagradável que às vezes toma conta da geladeira, mesmo após uma limpeza caprichada? Muitas vezes, a culpa não é do eletrodoméstico, mas da forma como alguns alimentos são guardados. A boa notícia é que resolver isso é mais simples do que parece, sem precisar de truques complexos que viralizam na internet.

O segredo está em conhecer os principais causadores de odores e adotar práticas de armazenamento que neutralizam o problema na raiz, além de manter a temperatura ideal da geladeira entre 1°C e 4°C. Ajustes simples na rotina podem garantir uma geladeira sempre fresca e alimentos mais bem conservados. Confira a seguir os alimentos que mais exigem atenção e a maneira correta de armazená-los.

Leia Mais

1. Peixes e frutos do mar

O cheiro forte de peixe é causado pela trimetilamina, um composto produzido pela decomposição bacteriana após a morte do animal. Para evitar que esse odor se espalhe, o ideal é guardar o peixe em um recipiente de vidro com tampa hermética. Se for consumi-lo em até dois dias, mantenha na parte mais fria da geladeira. Caso contrário, congele imediatamente.

2. Queijos de odor forte

Variedades como gorgonzola, roquefort e brie são deliciosos, mas liberam odores intensos. A melhor forma de contê-los é embrulhar o queijo primeiro em papel manteiga e, em seguida, em plástico filme ou colocá-lo em um saco com fecho. Isso permite que o queijo respire sem contaminar outros itens.

3. Cebola e alho cortados

Depois de cortados, esses temperos liberam compostos de enxofre que impregnam tudo ao redor. Guarde as sobras em potes de vidro bem fechados. O vidro é menos poroso que o plástico e não retém o cheiro após a lavagem, sendo a opção mais indicada para esses ingredientes.

4. Brócolis, couve-flor e repolho

Esses vegetais, conhecidos como crucíferos, liberam gases sulfurosos à medida que envelhecem. O ideal é não lavá-los antes de guardar. Armazene-os em sacos plásticos perfurados na gaveta de legumes, o que ajuda a controlar a umidade e a circulação de ar, retardando a decomposição.

5. Sobras de comida

Misturar diferentes tipos de sobras em potes mal vedados é uma receita para o mau cheiro. Utilize recipientes herméticos e, se possível, transparentes, para que você não se esqueça de consumi-los. O ideal é que as sobras sejam ingeridas em no máximo três dias para garantir a segurança e a qualidade, lembrando que esse tempo pode variar conforme o alimento.

6. Ovos cozidos

O cheiro característico do ovo cozido vem do sulfeto de hidrogênio. Embora não seja tão forte, pode ser notado em um ambiente fechado como a geladeira. Para evitar o problema, guarde os ovos cozidos, com ou sem casca, em um recipiente com tampa ou em um saco com fecho hermético.

7. Melão e outras frutas de aroma forte

Frutas como melão, jaca e maracujá possuem um aroma doce e potente que pode ser absorvido por laticínios e outros alimentos. Após cortar, envolva as fatias em plástico filme ou coloque-as em um pote bem fechado para que o perfume não se espalhe pela geladeira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.