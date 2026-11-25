O Novembro Azul deixou de ser apenas um mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. O período tem sido importante para alertar aos homens sobre o cuidado integral da saúde, incluindo a reprodutiva.

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O urologista e andrologista da Clínica Origen BH, Rodrigo Spinola, lembra aos homens que planejam ser pais a importância de uma avaliação como uma medida preventiva. “Quando avaliamos um casal infértil, em até 50% das vezes, a causa está relacionada ao homem que, normalmente, é atribuída à qualidade ou quantidade de espermatozoides”, afirma.

Segundo o especialista, várias doenças podem causar infertilidade, muitas delas podem ser completamente assintomáticas, como alterações genéticas e varicocele. “Esta última é a principal causa de infertilidade masculina, e, muitas vezes, o paciente não sabe que tem.”

A varicocele é uma condição caracterizada pela formação de varizes nas veias da região do escroto, onde estão alojados os testículos. É tratável cirurgicamente e pode reverter o quadro de infertilidade.

Não espere pelos sintomas

O médico também cita alguns fatores de risco relacionados à infertilidade. São elas:

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Uso de anabolizantes

Uso de algumas medicações como às utilizadas no tratamento de calvície

Histórico de infecção sexualmente transmissível (IST)

Exposição ambiental ao calor, à radiação ou aos produtos químicos

Histórico de câncer e outras situações mais raras



“O homem não deve esperar sintomas para investigar a fertilidade”, orienta Rodrigo. “O ideal é que logo no início das tentativas o homem avalie seu potencial fértil, para evitar perdas de tempo, que podem ser cruciais em alguns casos”, destaca.

