Desconforto abdominal recorrente em pelo menos três dias por mês passa a integrar os critérios para diagnóstico da síndrome do intestino irritável (SII), segundo a quinta edição dos critérios de Roma, conhecida como Rome V.

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A atualização, publicada dez anos após a versão anterior, também estabelece que a frequência dos sintomas, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a condição: é necessário que estejam associados a pelo menos dois fatores, como relação com a evacuação, mudança na frequência das fezes ou alteração em sua forma ou aparência.



Os critérios devem ser preenchidos nos últimos três meses, com início dos sintomas há pelo menos seis meses. Referência internacional para o diagnóstico de distúrbios da interação entre intestino e cérebro, o Rome V foi um dos destaques da terceira edição do Conecta 2026, encontro científico realizado pela Apsen em Fortaleza (CE). A programação também abordou os efeitos das terapias para emagrecimento na saúde digestiva e as relações entre cérebro, intestino e microbiota.



Os critérios de Roma orientam o diagnóstico de problemas como SII, dispepsia funcional e constipação crônica. A dispepsia funcional, por exemplo, pode se manifestar por sensação de estômago cheio após as refeições e saciedade precoce, mesmo diante de pequenas porções de alimentos.

Esses quadros estão relacionados a alterações na interação entre o sistema digestivo e o cérebro e podem afetar a rotina e a qualidade de vida dos pacientes. Publicado dez anos após a atualização anterior, o Rome V incorpora novos conhecimentos científicos e atualiza os parâmetros utilizados pelos profissionais de saúde para reconhecer, classificar e avaliar esses distúrbios.



O processo de atualização reuniu 144 especialistas de 27 países. A dimensão desses distúrbios também aparece em um levantamento internacional com 28.771 adultos de 15 países. Segundo o estudo, 40,9% dos participantes atenderam aos critérios para pelo menos um dos 22 distúrbios avaliados nas duas pesquisas. O índice foi semelhante ao observado no levantamento anterior, baseado no Rome IV, que registrou 40,5%.



Entre as mudanças do Rome V está a revisão dos critérios para a SII. A nova edição volta a considerar o desconforto abdominal, além da dor, e esclarece que a dor não deve ser contínua durante todo o período de vigília, todos os dias. Também estabelece que a dor ou o desconforto não devem estar relacionados exclusivamente ao período menstrual.



Outros desafios da gastroenterologia



A programação do Conecta 2026 também contemplou questões que vêm ganhando espaço nos consultórios. Segundo o Ministério da Saúde, a prevalência de obesidade entre adultos das capitais brasileiras e do Distrito Federal passou de 11,8%, em 2006, para 25,7%, em 2024. Nesse cenário, o encontro discute os efeitos das terapias farmacológicas para emagrecimento, incluindo as chamadas canetas, sobre a saúde digestiva, além dos desafios de indicação e acompanhamento dos pacientes.



A agenda incluiu ainda temas emergentes, como as relações entre cérebro, intestino e microbiota e suas possíveis conexões com sono, humor e saúde mental. Também foram discutidos o uso de inteligência artificial na análise do microbioma intestinal — conjunto de microrganismos e seu material genético — e outras aplicações desses conhecimentos na prática clínica.



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“Estamos presentes na gastroenterologia desde 2003 e, desde 2021, contamos com uma linha dedicada à especialidade. O Conecta é a principal iniciativa da Apsen nessa área para fomentar a educação médica continuada e aproximar especialistas dos avanços científicos e dos desafios da prática clínica. Ao reunir profissionais para compartilhar experiências e conhecimentos, buscamos contribuir para a atualização médica e ampliar o debate sobre temas relevantes para a saúde digestiva”, afirma Márcio Castanha, vice-presidente comercial da Apsen.