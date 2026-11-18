Novo consenso muda a identificação da síndrome do intestino irritável
Evento em Fortaleza (CE) apresenta novos critérios de diagnóstico; primeira atualização em dez anos reduz a frequência mínima de sintomas para três dias por mês
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Desconforto abdominal recorrente em pelo menos três dias por mês passa a integrar os critérios para diagnóstico da síndrome do intestino irritável (SII), segundo a quinta edição dos critérios de Roma, conhecida como Rome V.
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A atualização, publicada dez anos após a versão anterior, também estabelece que a frequência dos sintomas, isoladamente, não é suficiente para caracterizar a condição: é necessário que estejam associados a pelo menos dois fatores, como relação com a evacuação, mudança na frequência das fezes ou alteração em sua forma ou aparência.
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Os critérios devem ser preenchidos nos últimos três meses, com início dos sintomas há pelo menos seis meses. Referência internacional para o diagnóstico de distúrbios da interação entre intestino e cérebro, o Rome V foi um dos destaques da terceira edição do Conecta 2026, encontro científico realizado pela Apsen em Fortaleza (CE). A programação também abordou os efeitos das terapias para emagrecimento na saúde digestiva e as relações entre cérebro, intestino e microbiota.
Os critérios de Roma orientam o diagnóstico de problemas como SII, dispepsia funcional e constipação crônica. A dispepsia funcional, por exemplo, pode se manifestar por sensação de estômago cheio após as refeições e saciedade precoce, mesmo diante de pequenas porções de alimentos.
Esses quadros estão relacionados a alterações na interação entre o sistema digestivo e o cérebro e podem afetar a rotina e a qualidade de vida dos pacientes. Publicado dez anos após a atualização anterior, o Rome V incorpora novos conhecimentos científicos e atualiza os parâmetros utilizados pelos profissionais de saúde para reconhecer, classificar e avaliar esses distúrbios.
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O processo de atualização reuniu 144 especialistas de 27 países. A dimensão desses distúrbios também aparece em um levantamento internacional com 28.771 adultos de 15 países. Segundo o estudo, 40,9% dos participantes atenderam aos critérios para pelo menos um dos 22 distúrbios avaliados nas duas pesquisas. O índice foi semelhante ao observado no levantamento anterior, baseado no Rome IV, que registrou 40,5%.
Entre as mudanças do Rome V está a revisão dos critérios para a SII. A nova edição volta a considerar o desconforto abdominal, além da dor, e esclarece que a dor não deve ser contínua durante todo o período de vigília, todos os dias. Também estabelece que a dor ou o desconforto não devem estar relacionados exclusivamente ao período menstrual.
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Outros desafios da gastroenterologia
A programação do Conecta 2026 também contemplou questões que vêm ganhando espaço nos consultórios. Segundo o Ministério da Saúde, a prevalência de obesidade entre adultos das capitais brasileiras e do Distrito Federal passou de 11,8%, em 2006, para 25,7%, em 2024. Nesse cenário, o encontro discute os efeitos das terapias farmacológicas para emagrecimento, incluindo as chamadas canetas, sobre a saúde digestiva, além dos desafios de indicação e acompanhamento dos pacientes.
A agenda incluiu ainda temas emergentes, como as relações entre cérebro, intestino e microbiota e suas possíveis conexões com sono, humor e saúde mental. Também foram discutidos o uso de inteligência artificial na análise do microbioma intestinal — conjunto de microrganismos e seu material genético — e outras aplicações desses conhecimentos na prática clínica.
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“Estamos presentes na gastroenterologia desde 2003 e, desde 2021, contamos com uma linha dedicada à especialidade. O Conecta é a principal iniciativa da Apsen nessa área para fomentar a educação médica continuada e aproximar especialistas dos avanços científicos e dos desafios da prática clínica. Ao reunir profissionais para compartilhar experiências e conhecimentos, buscamos contribuir para a atualização médica e ampliar o debate sobre temas relevantes para a saúde digestiva”, afirma Márcio Castanha, vice-presidente comercial da Apsen.