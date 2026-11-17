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Pessoas com idades entre pouco mais de 60 e cerca de 80 anos apresentam um perfil emocional diferente em comparação aos adultos mais jovens. Em média, essa faixa etária registra menos afeto negativo, maior estabilidade e respostas aprimoradas diante de situações de estresse.

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Para compreender essa regulação emocional, a psicologia avalia a idade, as vivências acumuladas e as mudanças de prioridades ao longo da vida. Quem nasceu entre 1945 e 1965 enfrentou períodos de incerteza que influenciaram o modo de lidar com dificuldades, embora esses efeitos variem entre os indivíduos.

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O impacto do tempo nas prioridades

Uma pesquisa liderada por Laura Carstensen, da Universidade de Stanford, acompanhou a rotina de participantes de várias idades durante mais de dez anos. Os voluntários relataram seus sentimentos cinco vezes ao dia durante uma semana, repetindo o procedimento cinco e dez anos depois.

Os dados demonstraram que o envelhecimento se associa a um bem-estar emocional superior, maior estabilidade e coexistência de emoções positivas e negativas. Essas características se mantiveram consistentemente mesmo após a análise de fatores como saúde física, traços de personalidade e variáveis demográficas.

A teoria da seletividade socioemocional explica que a percepção da passagem do tempo altera as metas pessoais. Com o avanço dos anos, indivíduos direcionam energia para relações e experiências com significado afetivo imediato, reduzindo o foco na expansão de horizontes futuros e evitando conflitos desnecessários.

Respostas em momentos de crise

Esse comportamento também surgiu em períodos críticos. Em 2020, Carstensen, Yochai Shavit e Jessica Barnes analisaram 945 norte-americanos entre 18 e 76 anos durante a fase inicial da pandemia de Covid-19. Mesmo sob maior risco sanitário, os participantes mais velhos registraram níveis superiores de bem-estar emocional.

Outros levantamentos realizados na mesma época indicaram que adultos mais velhos enfrentaram menos estresse, menor afeto negativo e aplicaram táticas mais eficazes para solucionar problemas em comparação aos grupos mais jovens.

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Passar por adversidades, contudo, não assegura automaticamente o domínio emocional. Pesquisas sobre adversidade acumulada revelam que a exposição constante a acontecimentos estressantes pode se associar a quadros de depressão, ansiedade e prejuízos cognitivos na velhice. Os anos acumulados funcionam como ferramenta prática: ajudam a reconhecer prioridades, evitar desgastes inúteis, selecionar apoios adequados e aplicar métodos testados anteriormente.