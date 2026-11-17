Gordura no fígado: exames de sangue normais podem esconder um risco que exige outra avaliação, e um cálculo ajuda a indicar quem precisa investigar melhor
Descubra como avaliar a saúde hepática além do ultrassom e conheça os novos avanços e cuidados que ajudam a reverter a condição com eficácia
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A presença de gordura no fígado detectada em ultrassom pode coexistir com taxas normais de AST e ALT no sangue. Enquanto a imagem aponta o acúmulo de gordura, as transaminases sobem quando ocorre dano celular, embora índices regulares também possam acompanhar quadros de fibrose. O médico avalia os fatores de risco individuais para investigar a existência de tecido cicatricial.
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O acúmulo de gordura associa-se a diabetes tipo 2, pressão alta, alterações lipídicas e adiposidade abdominal, cenário denominado MASLD. Quando surgem inflamação e lesão nas células hepáticas, o quadro passa a ser chamado de MASH. Com o tempo, pacientes podem desenvolver fibrose, que em estágios avançados evolui para cirrose. A descrição de esteatose acentuada no exame visual retrata apenas a aparência do órgão, sem equivaler ao grau de cicatrização.
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Avaliação inicial e exames complementares
O escore FIB-4 combina idade, AST, ALT e contagem de plaquetas para triagem clínica. Diretrizes europeias adotam a pontuação 1,3 para separar o risco baixo da faixa que exige atenção. Para pessoas acima de 65 anos, o limite sobe para 2,0. Resultados intermediários levam à elastografia, frequentemente chamada de FibroScan, exame que afere a rigidez hepática por meio de ondas na pele.
Inflamação, congestão do órgão e alimentação recente influenciam o resultado da rigidez. Se os dados divergirem, especialistas contam com alternativas: teste sanguíneo ELF, elastografia por ressonância magnética e biópsia.
Tratamentos e estilo de vida
Em setembro de 2026, sociedades europeias de hepatologia, diabetologia e obesidade publicaram orientações sobre resmetirom e semaglutide para MASH. O resmetirom recebeu indicação europeia para adultos com MASH sem cirrose e com fibrose em estágios F2 e F3, associado a dieta e exercícios físicos. No estudo ESSENCE, 36,8% dos participantes tratados com semaglutide apresentaram melhora na fibrose sem piora da esteato-hepatite em 72 semanas, contra 22,4% no grupo placebo.
Mudanças na rotina auxiliam no controle da condição:
a redução sustentada de pelo menos 5% do peso corporal diminui a gordura hepática em pessoas com sobrepeso;
metas entre 7% e 10% auxiliam no combate à inflamação;
perdas de peso a partir de 10% contribuem para a redução da fibrose;
prática constante de atividade física e dieta mediterrânea complementam o controle metabólico.
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Na consulta médica, apresente exames de imagem, contagem de plaquetas, dosagem de transaminases, lista de medicamentos e dados sobre consumo de álcool. Questione se o cálculo do FIB-4 se aplica ao seu caso, se há necessidade de medir a rigidez do fígado e qual o intervalo para novas checagens.