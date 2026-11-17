Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A presença de gordura no fígado detectada em ultrassom pode coexistir com taxas normais de AST e ALT no sangue. Enquanto a imagem aponta o acúmulo de gordura, as transaminases sobem quando ocorre dano celular, embora índices regulares também possam acompanhar quadros de fibrose. O médico avalia os fatores de risco individuais para investigar a existência de tecido cicatricial.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O acúmulo de gordura associa-se a diabetes tipo 2, pressão alta, alterações lipídicas e adiposidade abdominal, cenário denominado MASLD. Quando surgem inflamação e lesão nas células hepáticas, o quadro passa a ser chamado de MASH. Com o tempo, pacientes podem desenvolver fibrose, que em estágios avançados evolui para cirrose. A descrição de esteatose acentuada no exame visual retrata apenas a aparência do órgão, sem equivaler ao grau de cicatrização.

Leia Mais

Avaliação inicial e exames complementares

O escore FIB-4 combina idade, AST, ALT e contagem de plaquetas para triagem clínica. Diretrizes europeias adotam a pontuação 1,3 para separar o risco baixo da faixa que exige atenção. Para pessoas acima de 65 anos, o limite sobe para 2,0. Resultados intermediários levam à elastografia, frequentemente chamada de FibroScan, exame que afere a rigidez hepática por meio de ondas na pele.

Inflamação, congestão do órgão e alimentação recente influenciam o resultado da rigidez. Se os dados divergirem, especialistas contam com alternativas: teste sanguíneo ELF, elastografia por ressonância magnética e biópsia.

Tratamentos e estilo de vida

Em setembro de 2026, sociedades europeias de hepatologia, diabetologia e obesidade publicaram orientações sobre resmetirom e semaglutide para MASH. O resmetirom recebeu indicação europeia para adultos com MASH sem cirrose e com fibrose em estágios F2 e F3, associado a dieta e exercícios físicos. No estudo ESSENCE, 36,8% dos participantes tratados com semaglutide apresentaram melhora na fibrose sem piora da esteato-hepatite em 72 semanas, contra 22,4% no grupo placebo.

Mudanças na rotina auxiliam no controle da condição:

a redução sustentada de pelo menos 5% do peso corporal diminui a gordura hepática em pessoas com sobrepeso;

metas entre 7% e 10% auxiliam no combate à inflamação;

perdas de peso a partir de 10% contribuem para a redução da fibrose;

prática constante de atividade física e dieta mediterrânea complementam o controle metabólico. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na consulta médica, apresente exames de imagem, contagem de plaquetas, dosagem de transaminases, lista de medicamentos e dados sobre consumo de álcool. Questione se o cálculo do FIB-4 se aplica ao seu caso, se há necessidade de medir a rigidez do fígado e qual o intervalo para novas checagens.