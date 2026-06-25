Fígado gorduroso cresce entre jovens e acende alerta médico global sobre estilo de vida moderno e riscos futuros

Nas últimas décadas, médicos de diferentes países vêm observando um fenômeno que mudou o mapa das doenças do fígado. Uma condição que antes se associava principalmente a adultos de meia-idade e idosos agora aparece cada vez mais cedo, em adolescentes e até em crianças em idade escolar. Trata-se da Doença Hepática Esteatótica Associada à Disfunção Metabólica, conhecida pela sigla em inglês MASLD, popularmente chamada de fígado gorduroso. O crescimento desse problema entre jovens é descrito por especialistas como um dos grandes desafios da medicina atual.

O avanço da MASLD nessa faixa etária costuma caminhar em paralelo com outro quadro em expansão: o aumento da obesidade infantil e do sedentarismo. Em consultórios e serviços de hepatologia, é cada vez mais comum encontrar jovens com exames alterados, acúmulo de gordura no fígado visível em ultrassonografias e, em alguns casos, sinais de inflamação e início de cicatrização do órgão. A mudança de perfil dos pacientes levanta alertas sobre estilo de vida, alimentação e rotina de atividades físicas das novas gerações.

O avanço da MASLD nessa faixa etária costuma caminhar em paralelo com outro quadro em expansão: o aumento da obesidade infantil e do sedentarismo – depositphotos.com / kwanchaichaiudom



O que é MASLD e por que o fígado gorduroso deixou de ser doença de adulto?

A MASLD é caracterizada pelo acúmulo de gordura nas células do fígado associado a algum grau de disfunção metabólica, como resistência à insulina, excesso de peso, alterações no colesterol ou pressão arterial elevada. Diferentemente de quadros relacionados ao consumo abusivo de álcool, essa forma de fígado gorduroso está ligada, sobretudo, a hábitos alimentares e à forma como o organismo lida com açúcares e gorduras. Por muito tempo, ela foi considerada uma condição típica de adultos mais velhos, em geral com longa história de sedentarismo e ganho de peso gradual.

Nos últimos anos, porém, estudos de prevalência em vários países mostram que a gordura no fígado passou a ser detectada com frequência preocupante em adolescentes e jovens adultos. Entre as razões apontadas estão mudanças no padrão alimentar desde a infância, maior oferta de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas, além de uma rotina em que longas horas em frente a telas substituem atividades ao ar livre. Com isso, a MASLD deixou de ser vista como problema tardio e ganhou espaço nas discussões sobre saúde pediátrica e de jovens.

Por que o fígado gorduroso em jovens é uma doença silenciosa?

Um dos aspectos que mais preocupa os especialistas é o caráter silencioso da MASLD. Na maior parte dos casos, o jovem não sente dor ou desconforto que chame atenção para o fígado. Não há, em geral, sintomas intensos que motivem uma ida imediata ao médico. Assim, muitos adolescentes descobrem o fígado gorduroso por acaso, em exames de rotina, check-ups escolares ou avaliações solicitadas por causa de sobrepeso, alterações de colesterol ou suspeita de pré-diabetes.

Quando surgem sinais mais evidentes, como cansaço persistente, mal-estar ou desconforto abdominal, o quadro frequentemente já apresenta inflamação hepática ou mesmo início de fibrose. Em situações extremas, a pessoa só recebe o diagnóstico ao investigar complicações avançadas, como cirrose, em plena vida adulta jovem. Por essa razão, hepatologistas e endocrinologistas defendem que crianças e adolescentes com obesidade, síndrome metabólica ou forte histórico familiar de doenças metabólicas sejam monitorados com mais atenção, mesmo na ausência de queixas.

MASLD em adolescentes está aumentando? O que mostram os estudos

Levantamentos recentes indicam crescimento constante da prevalência de MASLD em crianças, adolescentes e jovens adultos, acompanhando o aumento global da obesidade e da resistência à insulina. Pesquisas realizadas em serviços de pediatria mostram que, em grupos de crianças com obesidade, o percentual de fígado gorduroso detectado por ultrassonografia pode alcançar faixas expressivas, o que sugere uma ligação direta entre ganho de peso precoce e risco para a doença.

O sedentarismo é apontado como outro fator relevante. Horas prolongadas em frente a telas seja em jogos, redes sociais ou estudo tendem a reduzir ainda mais o gasto energético diário. Quando esse cenário vem acompanhado de consumo frequente de refrigerantes, sucos industrializados, doces e lanches ultraprocessados, cria-se um ambiente metabólico propício ao acúmulo de gordura no fígado. Em jovens adultos, a associação entre MASLD, sobrepeso, hipertensão e alterações de colesterol reforça o papel da chamada síndrome metabólica nesse processo.

Principais causas: do excesso de açúcar à influência genética

Entre os fatores destacados pela ciência, o consumo excessivo de açúcar ocupa lugar de destaque. Bebidas adoçadas e alimentos ultraprocessados ricos em frutose, glicose e xaropes variados sobrecarregam o fígado, principal órgão responsável por metabolizar essas substâncias. Parte desse excesso é convertida em gordura e se acumula dentro das células hepáticas. Com o tempo, esse depósito pode desencadear inflamação e alterar o funcionamento normal do órgão.

Além da alimentação, a falta de atividade física reduz a capacidade do organismo de utilizar glicose e gorduras como fonte de energia, favorecendo o surgimento de resistência à insulina. Esse quadro está no centro da ligação entre MASLD, pré-diabetes e diabetes tipo 2. A chamada síndrome metabólica, que reúne aumento da circunferência abdominal, pressão alta, alterações de colesterol e glicemia elevada, aparece com frequência em adolescentes e jovens com fígado gorduroso.

Fatores genéticos também entram na equação. Pesquisas identificam variantes em determinados genes que aumentam a predisposição individual ao acúmulo de gordura no fígado, mesmo em pessoas que não apresentam obesidade intensa. Isso significa que dois jovens com hábitos parecidos podem ter desfechos diferentes, dependendo da herança familiar. Ainda assim, especialistas ressaltam que genes e ambiente interagem: alimentação equilibrada e rotina ativa podem reduzir o impacto dessa vulnerabilidade genética.

Quais são os riscos da progressão da MASLD ao longo da vida?

O principal risco quando a MASLD não é identificada e tratada é a progressão gradual para formas mais graves de doença do fígado. Inicialmente, a condição se manifesta como simples esteatose, ou seja, acúmulo de gordura. Com o tempo e a manutenção dos fatores de risco, parte dos pacientes desenvolve inflamação hepática, quadro conhecido como esteato-hepatite. Nessa etapa, o tecido passa a sofrer agressões repetidas, o que leva à formação de fibrose, uma espécie de cicatriz interna.

Se o processo avança por anos sem controle, a fibrose pode evoluir para cirrose, estágio em que a arquitetura do fígado fica profundamente alterada e o órgão perde parte significativa de suas funções. Em jovens que iniciam o acúmulo de gordura ainda na infância, essa evolução pode se dar em idade mais precoce, aumentando a probabilidade de enfrentar complicações graves como insuficiência hepática na vida adulta jovem. Em cenários extremos, surge a necessidade de transplante de fígado.

Outro ponto de atenção é que a MASLD não afeta apenas o fígado. Estudos mostram que a presença de fígado gorduroso está associada a maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, incluindo infarto e acidente vascular cerebral. Assim, o diagnóstico da doença em adolescentes e jovens funciona também como um marcador de maior vulnerabilidade metabólica geral, exigindo acompanhamento multidisciplinar.

O principal risco quando a MASLD não é identificada e tratada é a progressão gradual para formas mais graves de doença do fígado – depositphotos.com / magicmine



Prevenção e reversão: como proteger o fígado das novas gerações?

Apesar dos riscos, especialistas ressaltam um aspecto considerado central na abordagem da MASLD: a alta capacidade de regeneração do fígado, especialmente nos estágios iniciais. Quando a doença ainda se encontra na fase de acúmulo de gordura sem fibrose avançada, mudanças consistentes no estilo de vida podem reduzir significativamente a esteatose e, em muitos casos, normalizar exames laboratoriais e de imagem.

Um dos objetivos frequentemente citados em diretrizes clínicas é a perda de 7% a 10% do peso corporal em pessoas com excesso de peso. Essa redução, quando alcançada de forma gradual e sustentável, costuma estar associada a queda relevante na quantidade de gordura hepática. Para chegar a esse resultado, a recomendação geral envolve ajustes na alimentação e aumento da atividade física, sempre com acompanhamento profissional em casos de crianças e adolescentes.

No campo alimentar, a orientação costuma priorizar a diminuição de ultraprocessados e bebidas açucaradas, substituindo refrigerantes e sucos prontos por água e frutas in natura. Refeições com presença de legumes, verduras, proteínas de boa qualidade e grãos integrais favorecem melhor controle de glicemia e lipídios, reduzindo a sobrecarga sobre o fígado. Pequenas trocas no dia a dia como evitar biscoitos recheados, fast food frequente e guloseimas no lugar de lanches mais simples podem gerar impacto cumulativo ao longo do tempo.

Em relação à atividade física, evidências apontam benefício quando há combinação de exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida leve ou ciclismo, com treinos de fortalecimento muscular. Essa estratégia ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, aumentar o gasto energético e preservar massa magra. Para jovens, a recomendação costuma ser adaptar essas orientações à rotina escolar, ao deslocamento diário e às possibilidades de lazer ativo, como esportes coletivos ou práticas ao ar livre.

Outro ponto enfatizado pelos especialistas é a importância do diagnóstico precoce em pessoas com maior risco: filhos de pais com diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade ou histórico de doença hepática metabólica merecem atenção especial. Nesses casos, avaliações periódicas com pediatra, clínico ou endocrinologista, incluindo exame físico, dosagem de enzimas hepáticas e, quando indicado, ultrassonografia, podem identificar alterações antes que o dano se torne avançado.

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À medida que a MASLD ganha espaço entre jovens e adolescentes, o debate sobre prevenção se desloca cada vez mais para a infância, para a escola e para a organização da rotina familiar. A combinação de informação acessível, ambientes que favoreçam escolhas saudáveis e acompanhamento médico adequado tende a ser vista como peça-chave para reduzir o impacto dessa condição nas próximas décadas e preservar o fígado das novas gerações.