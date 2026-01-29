Assine
Saúde

Gordura no fígado: quando pode evoluir para cirrose?

Gordura no fígado pode evoluir para cirrose? Entenda riscos, sintomas, prevenção e tratamento para evitar complicações graves

Carlos Vieira
Carlos Vieira* *com uso de Inteligência Artificial
29/01/2026 07:01

Gordura no fígado: quando pode evoluir para cirrose?
Gordura no fígado: quando pode evoluir para cirrose? crédito: Portal Giro 10

O acúmulo de gordura no fígado tem se tornado um tema recorrente em consultas médicas e exames de rotina. Muitas pessoas descobrem a condição de forma inesperada, ao realizar ultrassonografias ou check-ups laboratoriais. A partir desse diagnóstico, surge uma dúvida frequente: até que ponto a gordura no fígado é preocupante e quando pode representar um risco maior para a saúde?

Esse quadro, conhecido como esteatose hepática, está ligado principalmente a hábitos de vida, mas também pode ter relação com doenças metabólicas e uso de determinados medicamentos. Entender se a gordura no fígado pode evoluir para cirrose é fundamental para que o paciente saiba como agir, quais mudanças adotar e em que momento buscar acompanhamento mais próximo.

O que é gordura no fígado e como ela se forma?

A chamada gordura no fígado acontece quando há acúmulo excessivo de lipídios nas células hepáticas. Em pequena quantidade, essa reserva é considerada normal, mas, quando ultrapassa um determinado limite, passa a ser classificada como esteatose hepática. Esse processo costuma estar associado a fatores como alimentação rica em produtos ultraprocessados, sedentarismo, excesso de peso e resistência à insulina.

Existem dois grandes grupos: a esteatose relacionada ao consumo de álcool e a esteatose hepática metabólica, antes conhecida como “gordura no fígado não alcoólica”. Em ambos os casos, o órgão pode sofrer agressões repetidas, levando a inflamação crônica. A presença contínua dessa inflamação é um dos principais gatilhos para o desenvolvimento de lesões mais graves.

O fígado produz bile, essencial para quebrar gorduras e absorver vitaminas lipossolúveis, além de metabolizar carboidratos, proteínas e lipídios – depositphotos.com / KostyaKlimenko

Gordura no fígado pode evoluir para cirrose?

A principal preocupação em relação à gordura no fígado é justamente a possibilidade de progressão para cirrose hepática. Essa evolução não é automática nem acontece em todos os casos, mas é considerada uma rota possível, principalmente quando a esteatose vem acompanhada de inflamação e fibrose. O fígado passa, então, por estágios sucessivos de agressão, cicatrização e perda de função.

De forma simplificada, a trajetória pode ser descrita em etapas:

  • Esteatose simples: acúmulo de gordura sem inflamação significativa.
  • Esteato-hepatite: presença de gordura associada à inflamação e lesão das células.
  • Fibrose hepática: formação de tecido cicatricial em resposta à inflamação persistente.
  • Cirrose: substituição ampla do tecido saudável por cicatrizes, com alteração da estrutura do órgão.

Nem todas as pessoas com gordura no fígado chegarão à etapa de cirrose. A probabilidade de progressão aumenta quando estão presentes fatores como consumo regular de álcool, obesidade, diabetes tipo 2, colesterol e triglicerídeos elevados, além de histórico familiar de doenças hepáticas.

Quais são os sintomas e sinais de alerta?

Na maioria das vezes, a gordura no fígado não causa sintomas específicos nas fases iniciais. O quadro costuma ser silencioso, o que explica a importância dos exames de rotina. À medida que a inflamação e a fibrose avançam, alguns sinais podem surgir, embora sejam pouco específicos.

  • Cansaço frequente e redução da disposição.
  • Desconforto ou sensação de peso na região do lado direito do abdômen.
  • Aumento discreto do fígado aos exames de imagem.
  • Alterações em exames de sangue, como elevação de enzimas hepáticas.

Na fase de cirrose, podem aparecer manifestações mais evidentes, como inchaço nas pernas, acúmulo de líquido no abdômen, icterícia (olhos e pele amarelados), sangramentos mais fáceis e emagrecimento involuntário. Esses sinais indicam comprometimento importante da função hepática e exigem avaliação especializada imediata.

Exames de rotina, alimentação equilibrada e prática regular de exercícios são as principais estratégias para prevenir e controlar a gordura no fígado em 2025 -depositphotos.com / Shidlovski

Como é feito o diagnóstico da esteatose hepática?

O diagnóstico inicial geralmente começa com exames de imagem, como a ultrassonografia de abdômen, que identifica o aumento da quantidade de gordura no fígado. Em estágios mais avançados, podem ser solicitados métodos complementares, incluindo elastografia hepática, tomografia ou ressonância magnética, que ajudam a avaliar a presença de fibrose.

Os exames de sangue também têm papel relevante. Entre eles, destacam-se:

  1. Enzimas hepáticas: ajudam a indicar inflamação ou lesão das células do fígado.
  2. Perfil lipídico: avalia colesterol e triglicerídeos, frequentemente alterados nesses casos.
  3. Glicemia e hemoglobina glicada: relacionam-se à presença de pré-diabetes ou diabetes.
  4. Marcadores virais e autoimunes: podem ser usados para descartar outras causas de doença hepática.

Em situações específicas, o especialista pode indicar biópsia hepática para análise detalhada do tecido, especialmente quando há dúvida sobre o grau de inflamação e fibrose ou suspeita de evolução para cirrose.

O que fazer para evitar que a gordura no fígado avance?

A principal estratégia para impedir que a gordura no fígado evolua para cirrose é o controle dos fatores de risco. Mudanças no estilo de vida costumam ter impacto significativo na redução da esteatose e na proteção da função hepática ao longo do tempo.

  • Alimentação equilibrada: priorização de alimentos in natura ou minimamente processados, redução de açúcares, gorduras saturadas e bebidas açucaradas.
  • Controle do peso corporal: perda gradual de peso, quando indicada, sob orientação profissional.
  • Atividade física regular: inclusão de exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular, respeitando condições individuais.
  • Moderação ou suspensão do álcool: especialmente em quem já apresenta alterações hepáticas.
  • Acompanhamento de doenças associadas: tratamento adequado de diabetes, hipertensão e dislipidemia.

O acompanhamento com equipe de saúde permite monitorar a evolução do quadro e ajustar condutas ao longo do tempo. Quando identificada precocemente, a gordura no fígado pode ser controlada e, em muitos casos, regredida, reduzindo de forma significativa o risco de progressão para cirrose.

