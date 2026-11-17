Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A perda de frações moderadas do peso corporal gera impactos diretos no acúmulo de gordura no fígado. Em uma pessoa com 90 quilos diagnosticada com esteatose hepática metabólica, eliminar 4,5 quilos já reduz a gordura presente no órgão, segundo parâmetros clínicos.

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Um estudo da Universidade da Campânia Luigi Vanvitelli, publicado na revista "Clinical Nutrition", acompanhou 286 pacientes com doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica durante um ano e meio. Os pesquisadores constataram que a combinação de apoio hepatológico, plano nutricional personalizado e suporte cognitivo-comportamental levou mais indivíduos a perderem ao menos 10% do peso inicial, reduzindo abandonos e melhorando a rigidez hepática na elastografia.

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Metas de peso e impacto hepático

As diretrizes europeias estabelecem três faixas percentuais baseadas no peso inicial do paciente:

pelo menos 5% para diminuir a gordura no fígado, o que representa 4,5 quilos para quem pesa 90 quilos;

entre 7% e 10% para reduzir a inflamação hepática, o equivalente a uma faixa de 6 a 9 quilos em alguém de 90 quilos;

ao menos 10% para ampliar as chances de melhora na fibrose, correspondendo a um mínimo de 9 quilos para uma pessoa de 90 quilos.

Em investigações com biópsia realizada após um ano, a esteato-hepatite regrediu em 90% dos pacientes que alcançaram a perda mínima de 10% do peso, enquanto a fibrose regrediu em 45% desse mesmo subgrupo. O distúrbio também ocorre em pessoas com peso normal, exigindo atenção à circunferência abdominal, massa muscular, diabetes e triglicerídeos.

Alimentação e rotina de exercícios

A reorganização alimentar começa pela troca de bebidas açucaradas por água. O modelo mediterrâneo prioriza legumes, verduras, frutas inteiras, grãos integrais, peixes, oleaginosas e azeite de oliva extravirgem, limitando ultraprocessados carregados de açúcares e gorduras saturadas.

A prática de 150 minutos semanais de atividade moderada, distribuída em caminhadas rápidas de 30 minutos em cinco dias, reduz a gordura hepática mesmo sem grande alteração na balança. Exercícios com pequenos pesos ou elásticos preservam a massa muscular durante o emagrecimento.

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Após a identificação do quadro na ultrassonografia, o médico pode solicitar o cálculo do índice FIB-4 e a realização de elastografia para investigar a presença de fibrose avançada, já que níveis normais de transaminases não descartam cicatrizes no tecido hepático.