Gordura no fígado: entenda as causas, os sintomas e como reverter

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O acúmulo de gordura no fígado, conhecido como esteatose hepática, é um problema de saúde que afeta cerca de 25% da população mundial, com prevalência crescente também no Brasil. A condição, muitas vezes silenciosa e sem sintomas claros, pode evoluir para quadros graves como cirrose e até câncer se não for tratada. Por ser assintomática nos estágios iniciais, exames de rotina são a principal forma de diagnóstico precoce. A principal causa está ligada a hábitos de vida, o que significa que a reversão do quadro está ao alcance da maioria das pessoas.

Diferente do que muitos pensam, a esteatose hepática não alcoólica é a forma mais frequente da doença. Ela ocorre quando o órgão passa a reter gordura em excesso, superando 5% de seu peso total. O fígado, que tem a função de processar nutrientes e filtrar toxinas, fica sobrecarregado e gradualmente inflamado.

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Quais são as principais causas?

O desenvolvimento da gordura no fígado está intimamente relacionado a um estilo de vida desequilibrado. Fatores como sedentarismo e uma dieta rica em açúcares, carboidratos refinados e gorduras saturadas são os principais vilões. As causas mais comuns incluem:

Sobrepeso e obesidade: é o principal fator de risco, já que o excesso de gordura corporal afeta diretamente o funcionamento do órgão.

Diabetes tipo 2: a resistência à insulina, comum em diabéticos, favorece o depósito de gordura nas células hepáticas.

Colesterol e triglicerídeos altos: o descontrole dos níveis de gordura no sangue sobrecarrega o fígado.

Consumo excessivo de álcool: a bebida alcoólica é tóxica para as células do fígado e seu metabolismo gera um acúmulo de gordura.

É importante notar que, embora a obesidade seja o principal fator de risco, pessoas magras também podem desenvolver esteatose hepática, especialmente se tiverem predisposição genética ou outros fatores associados, como diabetes e colesterol alto.

Como identificar os sintomas?

A esteatose hepática é frequentemente chamada de doença silenciosa porque, na maioria das vezes, não apresenta sintomas em seus estágios iniciais. Quando os sinais aparecem, a condição pode já estar avançada. Os sintomas mais relatados por pacientes em fases mais graves são cansaço excessivo, dor na parte superior direita do abdômen, perda de apetite e inchaço na barriga e nas pernas. Por isso, exames de rotina são fundamentais para um diagnóstico precoce.

Especialistas alertam que a esteatose hepática, ou gordura no fígado, é uma condição silenciosa que pode ter graves consequências. sasirin pamai's Images

É possível reverter a gordura no fígado?

A condição é reversível, especialmente quando diagnosticada cedo. O tratamento principal não envolve medicamentos, mas sim uma mudança completa no estilo de vida. A combinação de dieta e exercícios é a ferramenta mais poderosa para eliminar o excesso de gordura do órgão.

As medidas mais eficazes para reverter o quadro são:

Adotar uma dieta equilibrada: reduzir drasticamente o consumo de açúcar, farinha branca, frituras, embutidos e alimentos ultraprocessados. Aumentar a ingestão de frutas, legumes, verduras e grãos integrais é essencial.

Praticar atividade física regularmente: a recomendação geral é de pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana, como caminhada, corrida ou natação.

Perder peso de forma gradual: emagrecer de 7% a 10% do peso corporal já traz resultados expressivos para a saúde do fígado.

Controlar doenças associadas: manter o diabetes e o colesterol sob controle com acompanhamento médico é fundamental.

Limitar ou eliminar o álcool: reduzir o consumo de bebidas alcoólicas alivia a carga sobre o fígado e acelera sua recuperação.

O diagnóstico e o acompanhamento da esteatose hepática devem ser feitos por um médico. Especialistas como hepatologistas, gastroenterologistas ou endocrinologistas podem conduzir o tratamento e orientar sobre as mudanças necessárias no estilo de vida.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.