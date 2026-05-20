Gordura no fígado: entenda as causas, os sintomas e como reverter
A condição, cada vez mais comum, é silenciosa e perigosa; médicos explicam o que é a esteatose hepática e como a mudança de hábitos pode curá-la
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O acúmulo de gordura no fígado, conhecido como esteatose hepática, é um problema de saúde que afeta cerca de 25% da população mundial, com prevalência crescente também no Brasil. A condição, muitas vezes silenciosa e sem sintomas claros, pode evoluir para quadros graves como cirrose e até câncer se não for tratada. Por ser assintomática nos estágios iniciais, exames de rotina são a principal forma de diagnóstico precoce. A principal causa está ligada a hábitos de vida, o que significa que a reversão do quadro está ao alcance da maioria das pessoas.
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Diferente do que muitos pensam, a esteatose hepática não alcoólica é a forma mais frequente da doença. Ela ocorre quando o órgão passa a reter gordura em excesso, superando 5% de seu peso total. O fígado, que tem a função de processar nutrientes e filtrar toxinas, fica sobrecarregado e gradualmente inflamado.
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Quais são as principais causas?
O desenvolvimento da gordura no fígado está intimamente relacionado a um estilo de vida desequilibrado. Fatores como sedentarismo e uma dieta rica em açúcares, carboidratos refinados e gorduras saturadas são os principais vilões. As causas mais comuns incluem:
Sobrepeso e obesidade: é o principal fator de risco, já que o excesso de gordura corporal afeta diretamente o funcionamento do órgão.
Diabetes tipo 2: a resistência à insulina, comum em diabéticos, favorece o depósito de gordura nas células hepáticas.
Colesterol e triglicerídeos altos: o descontrole dos níveis de gordura no sangue sobrecarrega o fígado.
Consumo excessivo de álcool: a bebida alcoólica é tóxica para as células do fígado e seu metabolismo gera um acúmulo de gordura.
É importante notar que, embora a obesidade seja o principal fator de risco, pessoas magras também podem desenvolver esteatose hepática, especialmente se tiverem predisposição genética ou outros fatores associados, como diabetes e colesterol alto.
Como identificar os sintomas?
A esteatose hepática é frequentemente chamada de doença silenciosa porque, na maioria das vezes, não apresenta sintomas em seus estágios iniciais. Quando os sinais aparecem, a condição pode já estar avançada. Os sintomas mais relatados por pacientes em fases mais graves são cansaço excessivo, dor na parte superior direita do abdômen, perda de apetite e inchaço na barriga e nas pernas. Por isso, exames de rotina são fundamentais para um diagnóstico precoce.
É possível reverter a gordura no fígado?
A condição é reversível, especialmente quando diagnosticada cedo. O tratamento principal não envolve medicamentos, mas sim uma mudança completa no estilo de vida. A combinação de dieta e exercícios é a ferramenta mais poderosa para eliminar o excesso de gordura do órgão.
As medidas mais eficazes para reverter o quadro são:
Adotar uma dieta equilibrada: reduzir drasticamente o consumo de açúcar, farinha branca, frituras, embutidos e alimentos ultraprocessados. Aumentar a ingestão de frutas, legumes, verduras e grãos integrais é essencial.
Praticar atividade física regularmente: a recomendação geral é de pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana, como caminhada, corrida ou natação.
Perder peso de forma gradual: emagrecer de 7% a 10% do peso corporal já traz resultados expressivos para a saúde do fígado.
Controlar doenças associadas: manter o diabetes e o colesterol sob controle com acompanhamento médico é fundamental.
Limitar ou eliminar o álcool: reduzir o consumo de bebidas alcoólicas alivia a carga sobre o fígado e acelera sua recuperação.
O diagnóstico e o acompanhamento da esteatose hepática devem ser feitos por um médico. Especialistas como hepatologistas, gastroenterologistas ou endocrinologistas podem conduzir o tratamento e orientar sobre as mudanças necessárias no estilo de vida.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.