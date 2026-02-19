Veja qual o melhor tratamento para quem tem gordura no fígado

Ao receber o diagnóstico de gordura no fígado, muitas pessoas querem saber qual é o melhor tratamento e em quanto tempo veem resultados. A chamada esteatose hepática se liga principalmente ao estilo de vida. No entanto, ela também pode se relacionar a doenças metabólicas e ao uso de certos medicamentos. Por isso, o cuidado geralmente envolve mudanças de hábitos e, em alguns casos, acompanhamento medicamentoso.

Os profissionais de saúde costumam destacar que o tratamento não segue um único padrão para todas as pessoas. Ele varia conforme o grau de gordura no fígado e a presença de inflamação. Além disso, doenças associadas como diabetes e hipertensão também influenciam as condutas. A idade e a rotina do paciente completam esse cenário. Ainda assim, alguns pilares aparecem de forma recorrente nas orientações médicas. Entre eles, destacam-se a alimentação equilibrada, a redução de peso quando necessário e a prática regular de atividade física.

O que é gordura no fígado e por que merece atenção?

A gordura no fígado, também chamada de esteatose hepática, ocorre quando o fígado acumula lipídios nas células hepáticas em níveis acima do normal. Em estágios iniciais, a condição muitas vezes não causa sintomas. Dessa forma, o problema pode permanecer despercebido por anos. Em parte dos casos, porém, a doença progride e causa inflamação e fibrose. Em situações mais graves, o quadro evolui para cirrose.

Entre as principais causas, surgem o sobrepeso, a obesidade e o sedentarismo. Além disso, resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2 também contribuem muito. O consumo frequente de bebidas alcoólicas leva a um tipo específico de esteatose relacionada ao álcool. Alguns remédios e alterações hormonais ainda agravam o quadro em certas pessoas. Por isso, o médico precisa avaliar de forma ampla o histórico de saúde antes de definir o melhor tratamento para gordura no fígado.

Qual o melhor tratamento para quem tem gordura no fígado?

O melhor tratamento para gordura no fígado geralmente combina mudança de estilo de vida, controle de doenças associadas e acompanhamento periódico com exames. Em grande parte dos casos de esteatose hepática não alcoólica, a principal intervenção inclui a redução gradual de peso, quando existe excesso. Além disso, o paciente precisa seguir um plano alimentar balanceado e praticar exercício físico regular.

Profissionais de saúde frequentemente sugerem metas realistas, como perda de 7% a 10% do peso corporal ao longo de alguns meses. No entanto, eles orientam que o processo ocorra sempre de forma supervisionada. Pequenas reduções de peso já diminuem a quantidade de gordura no fígado e melhoram exames de sangue. Em determinadas situações, médicos indicam medicamentos para controle de diabetes, colesterol ou triglicérides. Dessa maneira, esses remédios ajudam indiretamente no manejo da esteatose.

Ajuste alimentar com menor consumo de açúcar e gorduras saturadas;

com menor consumo de açúcar e gorduras saturadas; Atividade física regular, adaptada à condição física da pessoa;

regular, adaptada à condição física da pessoa; Controle de doenças crônicas , como hipertensão e diabetes;

, como hipertensão e diabetes; Orientação profissional com hepatologista, endocrinologista ou nutrólogo;

com hepatologista, endocrinologista ou nutrólogo; Acompanhamento nutricional para manter resultados a longo prazo.

Como deve ser a alimentação no tratamento da gordura no fígado?

A alimentação exerce papel central no tratamento da esteatose hepática. De modo geral, os profissionais recomendam um padrão alimentar rico em frutas, verduras, legumes, grãos integrais e fontes magras de proteína. Entre essas proteínas, destacam-se peixes, frango sem pele e leguminosas. Além disso, gorduras boas, presentes em azeite de oliva, castanhas e abacate, costumam trazer benefícios em quantidades moderadas.

Por outro lado, a orientação costuma incluir a redução do consumo de alimentos ultraprocessados, refrigerantes, doces e frituras. Carnes gordas, embutidos e produtos ricos em açúcar e gordura trans também exigem bastante cautela. As bebidas alcoólicas representam outro ponto sensível. Na presença de gordura no fígado, muitos especialistas recomendam evitar o álcool totalmente. Pelo menos, o paciente precisa discutir cuidadosamente qualquer consumo com o médico responsável, pois o álcool pode acelerar danos hepáticos.

Priorizar alimentos frescos e minimamente processados. Fracionar as refeições ao longo do dia para evitar grandes volumes de comida de uma vez. Beber água regularmente, respeitando orientações individuais. Observar rótulos e limitar o excesso de açúcar e sódio. Buscar apoio profissional para montar um plano alimentar personalizado.

Exercícios físicos ajudam mesmo a reduzir gordura no fígado?

O exercício físico atua como aliado importante no tratamento da gordura no fígado. A prática regular de atividades aeróbicas, como caminhada, corrida leve, ciclismo ou natação, aumenta o gasto calórico. Além disso, esses exercícios melhoram a sensibilidade à insulina. Esses dois fatores se relacionam diretamente com a redução da esteatose hepática.

Treinos de fortalecimento muscular, com pesos ou exercícios funcionais, também costumam integrar o plano. Eles ajudam a manter massa magra e favorecem o metabolismo de forma global. Em geral, os profissionais orientam a combinação de atividades aeróbicas com exercícios de resistência. Ainda assim, o paciente deve respeitar suas limitações individuais. Sempre que possível, a pessoa deve contar com orientação de educador físico ou fisioterapeuta para ajustar cargas e prevenir lesões.

Começar devagar, especialmente em pessoas sedentárias.

Aumentar gradualmente intensidade e duração dos treinos.

Manter regularidade, mesmo com sessões mais curtas.

Ajustar o plano de treino em caso de dores ou desconfortos.

Quando o uso de remédios é indicado no tratamento da esteatose?

Os especialistas ainda não contam com um único medicamento específico aprovado para “curar” a gordura no fígado em todos os casos. No entanto, os médicos utilizam remédios para controlar condições que agravam a doença hepática, como diabetes mal controlada, colesterol alto, triglicérides elevados e hipertensão. Em quadros mais avançados, como esteato-hepatite, ou seja, gordura com inflamação, e fibrose, o acompanhamento se torna ainda mais rigoroso.

Em alguns pacientes, sobretudo aqueles com obesidade grave e múltiplas comorbidades, a equipe discute a possibilidade de tratamento cirúrgico para perda de peso. Entre essas opções, a cirurgia bariátrica ganha destaque, sempre com avaliação individual e multidisciplinar. Em todos os cenários, o paciente precisa manter acompanhamento periódico com exames de sangue. Quando necessário, o médico também solicita ultrassom ou outros métodos de imagem para monitorar a resposta ao tratamento e ajustar condutas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dessa forma, o melhor tratamento para gordura no fígado tende a combinar intervenção no estilo de vida, controle clínico das doenças associadas e seguimento regular com equipe de saúde. Quanto mais cedo o problema aparece e recebe manejo adequado, maiores se tornam as chances de regressão da esteatose e de manutenção da função hepática ao longo dos anos.