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Aos 38 anos, Léa decidiu reduzir seu círculo social. Algumas amizades se desfazem com o passar dos anos por motivos profissionais ou pessoais, mas a idade também interfere nas relações. Perto dos 40 anos, muitas pessoas sentem a necessidade de selecionar contatos familiares, amorosos e de amizade. Essa escolha gera reflexões sobre a busca por equilíbrio ou o risco de isolamento.

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A relação entre idade e satisfação social

Pesquisadores investigam essa vontade de diminuir o grupo de convivência com o passar do tempo. Esse comportamento se mostra comum no cotidiano. Um estudo publicado na revista "Psychology and Aging" revelou uma ligação real entre a idade e o círculo social.

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Os dados apontam que o bem-estar depende da satisfação com as relações, e não do número de amigos próximos declarados. A percepção sobre a qualidade dos vínculos exerce impacto direto no bem-estar sentido, superando o peso da quantidade de contatos.

Teoria da seletividade socioemocional

A teoria da seletividade socioemocional explica a necessidade desse filtro para preservar a saúde mental. O documento detalha que: "quando a regulação das emoções se torna a prioridade absoluta entre as motivações sociais, os parceiros sociais são escolhidos com cuidado. As escolhas mais prováveis recaem sobre os amigos de longa data e os parentes, pois são eles que têm maior probabilidade de proporcionar experiências emocionais positivas e valorizar a autoestima".

Cientistas concluíram, em estudo publicado em 1992, que: "limitar seu círculo de parceiros sociais permite preservar seus recursos físicos e cognitivos, liberando tempo e energia para relações sociais privilegiadas". Essa definição pessoal gera impacto direto no equilíbrio individual.

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O maior estudo sobre felicidade realizado pela Universidade de Harvard durou quase 85 anos e comprovou que relações sociais de qualidade determinam a realização pessoal. Ter o apoio de apenas uma pessoa no convívio próximo fortalece a felicidade. No campo dos relacionamentos, a qualidade de cada interação supera a quantidade de vínculos.