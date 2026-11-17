O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 19.310 novos casos de câncer do colo do útero por ano no Brasil entre 2026 e 2028, uma doença que pode ser amplamente prevenida, mas que continua atingindo milhares de mulheres. O Dia Mundial da Eliminação do Câncer do Colo do Útero, lembrado nesta terça-feira (17/11), reforça a necessidade de combinar vacina e acompanhamento médico regular para reduzir o risco da doença.

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Uma das principais formas de prevenção é a vacina contra o papilomavírus humano (HPV), transmitido principalmente por contato sexual e que está associado à maioria dos casos de câncer do colo do útero em mulheres. Nos homens, pode causar desde verrugas genitais até cânceres de pênis, ânus e orofaringe.

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a cobertura vacinal entre meninas de 9 a 14 anos atingiu 83,65% em 2026, enquanto nos meninos da mesma faixa etária alcançou 75,59%. Os percentuais são avanços importantes, mas ainda estão abaixo da meta de 90%, o que evidencia a existência de uma parcela de adolescentes ainda sem proteção vacinal.

Além da imunização oferecida pela rede pública, a rede privada disponibiliza a vacina nonavalente, contra nove tipos do vírus, incluindo os principais responsáveis pelo câncer do colo do útero. “O imunizante é feito de partículas semelhantes ao vírus, sem material genético, o que impede qualquer infecção. Elas estimulam o organismo a produzir anticorpos contra tipos específicos do HPV”, explica a bioquímica Gélida Pessoa, do Sabin Diagnóstico e Saúde.

A Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) recomenda a vacinação a partir dos 9 anos, em duas doses até os 19 e em três doses entre 20 e 45 anos. Acima dessa idade, a aplicação depende de avaliação e prescrição médica.

O momento ideal para buscar a vacina, segundo Gélida, é ainda na infância ou no início da adolescência. “A importância de vacinar precocemente está em desenvolver essa proteção antes de uma possível exposição ao vírus, preferencialmente antes do início da vida sexual, aproveitando também a excelente resposta imunológica dessa faixa etária”, afirma.

Avaliação médica

A infecção pelo HPV geralmente não apresenta sintomas, mas pode causar verrugas nas regiões genital e anal. O câncer do colo do útero também costuma ser silencioso nas fases iniciais. Por isso, manter consultas médicas regulares e realizar os exames de rastreamento recomendados são medidas importantes para identificar infecções de risco e alterações que podem evoluir para a doença.

O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento para mulheres de 25 a 64 anos que já iniciaram a vida sexual. Desde 2025, a principal indicação é o teste molecular de DNA-HPV, que identifica a presença de tipos do vírus associados ao câncer. Quando o resultado é negativo, o exame deve ser repetido em cinco anos. Onde o teste ainda não está disponível, utiliza-se o Papanicolau, mais conhecido, que deve ser feito a cada três anos após dois resultados anuais normais.

Gélida explica que os exames têm funções diferentes. “O Papanicolau rastreia alterações nas células do colo do útero, enquanto a genotipagem para HPV identifica a presença do material genético do vírus, especialmente dos tipos associados ao desenvolvimento do câncer”, diz.

Entre os tipos de HPV de alto risco, os 16 e 18 são responsáveis por mais de 70% dos casos de câncer do colo do útero. Identificar esses tipos ajuda a avaliar o risco de desenvolvimento de lesões e a definir o acompanhamento mais adequado para cada paciente.

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“A vacinação e o rastreamento são estratégias complementares. Enquanto a vacina previne a infecção, os exames permitem identificar precocemente a presença de HPV oncogênico ou possíveis alterações celulares”, ressalta a profissional.