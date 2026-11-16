As dicas e os alimentos que podem evitar manchas e escurecimento dos dentes, segundo dentistas

Basta parar no corredor de cremes dentais de um supermercado para ver promessas de clareamento estampadas em todas as embalagens. Ao que parece, estamos mais preocupados do que nunca com o brilho dos nossos dentes.

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A organização beneficente Oral Health Foundation constatou que, quando se trata do sorriso, 42% das pessoas mudaríamos a brancura dos dentes antes de qualquer outra característica.

O que causa as manchas?

Mas será que os produtos clareadores são a única opção? Ou será que os alimentos que consumimos podem nos ajudar a manter os dentes claros?

Existem dois tipos de manchas nos dentes, explica o dentista Toby Hancock: as intrínsecas e as extrínsecas.

As manchas intrínsecas ocorrem quando a alteração na cor vem de dentro do dente. Isso pode ser causado por condições genéticas, como a amelogênese imperfeita — que pode afetar a cor do esmalte dentário —, ou por uma reação a determinados medicamentos.

Já as manchas extrínsecas surgem de fora do dente. Elas podem ser causadas, por exemplo, pelo tabagismo, por hábitos de higiene bucal ou pelo consumo de certos alimentos e bebidas.

Os alimentos que mais podem causar manchas

Hancock afirma que os principais responsáveis são itens que muitos já conhecem: bebidas que contêm taninos, compostos presentes naturalmente em plantas.

"Vinho tinto, café, chá: esses são os clássicos causadores de manchas. O café expresso, em particular, adere com facilidade aos dentes."

Segundo a prestadora de serviços de saúde Bupa, as manchas também podem ser causadas por outros alimentos e bebidas com corantes, como refrigerantes à base de cola, frutas vermelhas escuras, vinagre balsâmico e beterraba.

A organização alerta, ainda, que o pigmento intenso presente em molhos à base de tomate e no molho de soja também pode deixar marcas nos dentes.

Outro vilão pode ser encontrado na nossa despensa — ou nos pratos que pedimos por delivery. "O molho de curry é excelente para causar manchas", diz Hancock, devido à presença de cúrcuma.

Todos sabemos como ficam os pratos — manchados de amarelo — após esta refeição; isso serve como um bom indicador do que pode acontecer com os dentes.

"A porcelana e o esmalte dentário são muito semelhantes em sua microestrutura, o que, infelizmente, favorece o surgimento de manchas", explica ele. "Qualquer coisa que consiga manchar o seu prato também manchará os seus dentes."

Embora evitar todos esses alimentos e bebidas possa ajudar a manter os dentes brancos, essa talvez não seja uma solução realista.

BBC Food Se você estiver consumindo pratos que levam cúrcuma, como este, lembre-se de escovar os dentes ou enxaguar a boca com água logo em seguida

Alimentos para evitar as manchas

Embora escovar os dentes logo após as refeições seja a melhor maneira de evitar manchas, nem sempre isso é possível.

A boa notícia é que, mesmo sem uma escova de dentes à mão, você ainda pode ajudar a prevenir o surgimento de manchas.

Um lanche crocante pode resolver o problema, diz Hancock.

"Qualquer alimento de consistência dura promove, na prática, uma limpeza mecânica. Ao morder itens como cenoura crua ou aipo, eles funcionam como uma espécie de pá, raspando a placa bacteriana dos dentes."

BBC Food Será que esses vegetais crus poderiam ajudar a manter os dentes limpos?

Cuidado com as frutas, pois elas contêm ácidos que podem danificar a camada protetora externa dos dentes — o que torna mais fácil o surgimento de manchas.

Já o queijo está liberado — só é preciso escolher o tipo certo.

"Queijos de consistência dura são muito bons [para a limpeza]. Ao morder um pedaço, você deve conseguir ver marcas nítidas dos seus dentes nele. Por outro lado, queijos de consistência pastosa não oferecem o mesmo benefício; eles apenas grudam nos dentes."

Dicas aprovadas por dentistas

A maneira mais eficaz de manter os dentes brancos é, antes de tudo, mantê-los limpos, diz Hancock.

Devemos escovar os dentes ao menos duas vezes ao dia; no entanto, higienizá-los após as refeições também pode ser útil.

"Se a superfície do esmalte estiver bem polida e brilhante, será mais difícil que manchas adiram a ela", explica ele. "Uma xícara de chá bem polida, por exemplo, resiste melhor a manchas em seu interior. Se ela estiver um pouco suja ou mal cuidada, as manchas se fixarão com mais facilidade."

A prevenção, ao que parece, é o melhor remédio — especialmente se considerarmos o alto custo dos tratamentos de clareamento.

Existem também outras formas, surpreendentemente simples, de ajudar a evitar manchas — algo particularmente útil para quem adora bebidas ricas em taninos.

"Após o último gole de café, vá até a pia, enxágue a xícara e use-a para tomar um pouco de água", sugere Hancock. "Bocheche a água e cuspa em seguida; isso ajudará a remover parte dos taninos."

Ajustes no estilo de vida também podem ajudar, segundo a Bupa: adicionar leite ao chá ou ao café, por exemplo, reduz o surgimento de manchas. Outra dica é usar um canudo ao consumir bebidas frias de cor escura, evitando que o líquido entre em contato direto com os dentes.

Outra dica é que, assim como o vinho branco pode ajudar a remover manchas de vinho tinto em um tapete, um pouco de Chardonnay pode ajudar a eliminar os resíduos deixados por aquele Malbec consumido no jantar.

"Se estiver bebendo vinho tinto, finalize com uma taça de vinho branco — os ácidos presentes nele ajudarão a dissolver as manchas", diz Hancock. "É uma maneira muito eficiente de neutralizar o efeito do vinho tinto."

Portanto, se o seu objetivo é ter um sorriso mais branco, há muitas alternativas que você pode experimentar antes de gastar com tratamentos profissionais.

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