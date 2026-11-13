Médico acompanha pacientes em cuidados paliativos há 20 anos, mas abraços, cartas secretas e casamentos revelam o que ainda importa mesmo no fim da vida

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A medicina encontra um espaço singular quando deixa de buscar a cura para focar no cuidado com a pessoa e com o tempo. Na área de cuidados paliativos, profissionais atuam para proteger a dignidade humana até o último respiro. Embora o tema desperte apreensão, o atendimento afasta o sentimento de abandono e acolhe os pacientes em suas dimensões física, psicológica, social e existencial.

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Com quase vinte anos de experiência na área, a médica responsável pela criação do setor de cuidados paliativos no Policlinico San Matteo explica que a atividade representa um caminho de dedicação integral à vida. A equipe do hospice não atua para acompanhar pessoas rumo à morte, mas para assegurar dignidade em cada instante vivido.

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Acolhimento integral e rotina no hospital

No corredor do setor, um relógio sem ponteiros simboliza a dilatação do tempo. Diante da dor e da enfermidade, pacientes levantam dúvidas profundas: "por que a mim?" e "que sentido tem?". Sem o devido acolhimento a essas indagações, a pessoa permanece isolada.

O suporte aos enfermos reúne uma equipe completa:

médicos e enfermeiros;

operadores de saúde e fisioterapeutas;

psicólogo e assistentes sociais;

assistentes espirituais e voluntários.

Quando o sofrimento diminui, o espaço vivencia acontecimentos marcantes: reconciliações familiares após anos de silêncio, casamentos organizados em poucas horas e cartas secretas escritas por crianças, encontradas durante a arrumação dos quartos.

Iniciativas e responsabilidade compartilhada

Em uma atividade de arteterapia, os próprios pacientes solicitaram que as palavras "esperança, companhia e vida" fossem colocadas na entrada do departamento. A vivência originou a criação da associação de voluntários "Cura e presenza hospice in San Matteo", que oferece tempo de qualidade aos internados e combate a invisibilidade social provocada pela fragilidade.

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A perspectiva ética do hospital ganha força na fala do presidente da instituição, Alessandro Venturi: "tornar habitável o que parece insustentável é uma responsabilidade de toda a comunidade, da qual ninguém pode se esquivar, a começar pelas instituições. Significa não deixar a pessoa sozinha no sofrimento, garantindo cuidado, escuta e proximidade mesmo quando a cura já não é possível. Os cuidados paliativos são expressão concreta dessa responsabilidade compartilhada porque guardar a dignidade da vida, sobretudo nos momentos de maior fragilidade, é um compromisso de todos".