O que são cuidados paliativos? Entenda a abordagem que traz mais conforto

Muito além do tratamento da doença, a prática busca aliviar a dor e promover a qualidade de vida do paciente e de sua família em momentos difíceis

24/02/2026 16:52

O que são cuidados paliativos? Entenda a abordagem que traz mais conforto
A abordagem dos cuidados paliativos busca oferecer suporte e conforto, com o toque humano sendo parte essencial da assistência ao paciente. crédito: Freepik

Lidar com uma doença grave traz desafios que vão muito além do tratamento focado na cura. Nesse cenário, garantir qualidade de vida, conforto e dignidade se torna uma prioridade. É justamente com esse foco que os cuidados paliativos se destacam como uma abordagem de saúde fundamental, oferecendo suporte integral a pessoas que enfrentam enfermidades que ameaçam a continuidade da vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Diferente do que muitos pensam, a aplicação dos cuidados paliativos não significa o fim das possibilidades de tratamento. Pelo contrário, o objetivo principal é aliviar a dor e outros sintomas desconfortáveis, sejam eles físicos, como falta de ar e náuseas, ou emocionais, como ansiedade e depressão.

Essa prática visa o bem-estar do paciente e também de sua família, que recebe o suporte necessário para lidar com o processo da doença. A abordagem é centrada na pessoa, e não apenas na enfermidade, buscando preservar a autonomia e os valores do indivíduo em todas as etapas.

Quando os cuidados paliativos são indicados?

A abordagem é recomendada para qualquer pessoa com uma doença que ameace a continuidade da vida, independentemente da idade ou do estágio do problema. O ideal é que o acompanhamento comece o mais cedo possível, logo após o diagnóstico, para garantir mais qualidade de vida ao longo do tratamento.

As situações mais comuns incluem pacientes com:

  • câncer em diferentes estágios;

  • doenças cardíacas avançadas;

  • insuficiência renal ou pulmonar crônica;

  • enfermidades neurológicas degenerativas, como Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica (ELA).

É importante ressaltar que os cuidados paliativos podem ser oferecidos em conjunto com tratamentos curativos, como quimioterapia ou cirurgias. Uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e assistentes sociais, trabalha para alinhas as expectativas e garantir que as decisões respeitem os desejos do paciente.

A essência dessa prática é garantir que, mesmo quando a cura não é uma possibilidade, ainda há muito a ser feito. O foco sai da doença e se volta integralmente para a pessoa, assegurando que cada dia seja vivido com o máximo de conforto e o mínimo de sofrimento possível.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

