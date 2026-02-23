Assine
O que são cuidados paliativos e qual sua importância no fim da vida

Muito além do tratamento da doença, essa abordagem médica busca dar conforto e qualidade de vida a pacientes com doenças que ameaçam a vida

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
23/02/2026 10:34

O que são cuidados paliativos e qual sua importância no fim da vida
A dignidade e o conforto são pilares dos cuidados paliativos, que oferecem apoio e acolhimento a pacientes e seus familiares. crédito: Rawpixel via Freepik

Falar sobre o fim da vida ainda é um tabu, mas discussões sobre como garantir dignidade e conforto em momentos difíceis são cada vez mais necessárias. Nesse contexto, uma área da medicina se destaca por oferecer um olhar mais humano e integral ao paciente: os cuidados paliativos.

Diferente do que muitos pensam, os cuidados paliativos não significam que não há mais nada a ser feito. Pelo contrário, trata-se de uma abordagem que busca melhorar a qualidade de vida de pacientes e seus familiares ao enfrentarem doenças graves, que ameaçam a continuidade da vida.

Essa assistência pode começar logo após o diagnóstico e ocorrer em conjunto com tratamentos focados na cura, como a quimioterapia. O objetivo principal é prevenir e aliviar o sofrimento, seja ele físico, psicológico, social ou espiritual.

Como funcionam na prática?

A abordagem é realizada por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e outros profissionais. O trabalho em conjunto permite atender as necessidades do paciente de forma integral, indo muito além do tratamento da doença em si.

O foco é garantir que o paciente viva da melhor forma possível, com o máximo de conforto e autonomia, independentemente do estágio da enfermidade. As principais frentes de atuação incluem:

  • Controle da dor e outros sintomas: alívio de desconfortos como falta de ar, náuseas, cansaço e ansiedade, garantindo mais bem-estar no dia a dia.

  • Suporte emocional e psicológico: apoio para que o paciente e seus familiares possam lidar com o estresse, a tristeza e os medos relacionados à doença.

  • Apoio espiritual e social: respeito às crenças e valores do paciente, oferecendo suporte para questões existenciais e ajudando a manter conexões sociais importantes.

  • Auxílio em decisões complexas: ajuda na comunicação entre médicos, pacientes e familiares para a tomada de decisões sobre tratamentos e procedimentos futuros.

  • Planejamento de cuidados: organização de diretivas antecipadas de vontade e definição de como o paciente deseja ser cuidado ao longo do processo.

Em resumo, os cuidados paliativos reafirmam a vida e encaram a morte como um processo natural, focando não em curar a doença a qualquer custo, mas em proporcionar a melhor qualidade de vida possível até o último momento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

