Câncer de pulmão em mulheres jovens que nunca fumaram acende alerta e expõe dois desafios que podem mudar o caminho entre o diagnóstico e o tratamento

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O perfil tradicional associado ao câncer de pulmão já não reflete a totalidade dos diagnósticos. Mulheres jovens, sem histórico de tabagismo e com hábitos saudáveis enfrentam o tumor mais letal, que registra taxa de apenas um sobrevivente a cada cinco pacientes após cinco anos. As pacientes oncológicas María Delgado Rodríguez e Stéphanie Oyonarte Da Rocha relataram suas experiências ao jornal "ABC" após a apresentação da campanha “O que estamos esperando?”, criada pela Associação Espanhola de Afectados de Câncer de Pulmão (AEACaP).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Espanha deve registrar mais de 34 mil novos casos da patologia neste ano, com 70% a 80% já em estágios avançados. A detecção precoce altera esse cenário: a sobrevida mínima sobe para 55%, podendo alcançar 92% no estágio inicial. Segundo Bernard Gaspar Martínez, presidente da AEACaP, o tumor gera o maior número de mortes, mas recebe apenas 4% do investimento público destinado à oncologia.

Leia Mais

Desafios no diagnóstico

Diagnosticada aos 35 anos em 2016, Stéphanie esperou 15 meses para obter o diagnóstico conclusivo. Os sintomas atípicos envolveram unhas curvadas, dores articulares nos joelhos e tornozelos, problemas gástricos e crises diárias de fadiga. O tumor foi identificado em estágio 4 por meio de tomografia. Em dez anos, ela passou por duas cirurgias e três linhas de tratamento, convivendo com a resistência desenvolvida pelo organismo aos fármacos.

María descobriu a doença aos 42 anos, após sentir falta de ar constante durante atividades rotineiras no período pós-covid. O quadro inicial estava localizado, porém ela enfrentou uma recidiva dois anos depois da cirurgia e da quimioterapia. A identificação de biomarcadores permitiu o ingresso em terapias direcionadas para conter o avanço celular.

Acesso a terapias e rastreamento

O relatório da AEACaP indicou que a incorporação de terapias inovadoras na Espanha exigiu média de 627 dias após o aval europeu em 2025. O índice ultrapassa a meta de 180 dias fixada pela diretiva europeia. A entidade defende a criação de um trâmite de urgência oncológica com prazo de até 90 dias de negociação para tumores com sobrevida metastática menor que 15%.

Especialistas cobram a implementação de triagens por tomografia, método adotado em quatro países: Polônia, Croácia, Alemanha e Reino Unido. Na Espanha, a reivindicação se apoia no projeto piloto CASSANDRA, iniciado em novembro de 2023.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O presidente da Sociedade Espanhola de Oncologia Médica (SEOM), Javier de Castro, ressaltou a eficácia ampliada do rastreamento em mulheres. A patologia superou o câncer de mama em mortalidade feminina e sofre atrasos diagnósticos frequentes, cenário impulsionado pelo fato de 40% das pacientes não fumarem. A medicina personalizada com testes moleculares permite que pessoas antes restritas a um ano de vida com quimioterapia superem cinco anos com terapias-alvo.