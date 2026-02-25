Entendendo o câncer de pulmão: por que é tão perigoso

O câncer de pulmão aparece atualmente como o tipo de câncer mais letal porque, em muitos casos, seu diagnóstico ocorre em fases avançadas, quando as chances de cura são menores. Além disso, o pulmão é um órgão vital, e o tumor pode comprometer rapidamente a respiração e se espalhar para outras partes do corpo. Esses fatores, somados à forte ligação com o tabagismo e à exposição a agentes tóxicos, ajudam a explicar por que a taxa de mortalidade dessa doença continua alta em 2026, mesmo com avanços no tratamento.

Outro ponto que torna o câncer de pulmão tão mortal é a dificuldade em identificar sinais precoces. Afinal, nos estágios iniciais a doença pode evoluir de forma silenciosa, sem sintomas claros ou específicos. Portanto, isso atrasa a procura por atendimento médico. Quando se faz o diagnóstico, uma parte significativa dos pacientes já se encontra em estágios avançados, o que limita as opções terapêuticas curativas e aumenta a letalidade global.

Por que o câncer de pulmão é o mais letal entre os cânceres?

A principal razão para o câncer de pulmão aparecer como o mais letal está na combinação entre alta incidência e alta taxa de mortalidade. Estimativas internacionais indicam que esse tipo de tumor está entre os mais comuns no mundo e é o que mais causa mortes por câncer, tanto em homens quanto em mulheres. O atraso no diagnóstico, a agressividade de alguns subtipos e a presença frequente de metástases no momento da descoberta contribuem para esse cenário.

Além disso, muitos pacientes com câncer de pulmão apresentam outras enfermidades associadas, como doenças cardiovasculares e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), geralmente relacionadas ao tabagismo. Portanto, essas comorbidades tornam o tratamento mais complexo e aumentam o risco de complicações. Assim, mesmo com terapias modernas, a capacidade do organismo de responder ao tratamento pode ficar comprometida, o que influencia diretamente a taxa de letalidade.

Principais sintomas do câncer de pulmão

Os sintomas do câncer de pulmão variam de acordo com o tamanho e a localização do tumor, além da presença de metástases. Em muitos casos, os sinais aparecem apenas quando a doença já está em estágio mais avançado. Portanto, entre os sintomas mais relatados estão:

Tosse persistente , que pode piorar com o tempo ou mudar de padrão;

, que pode piorar com o tempo ou mudar de padrão; Escarro com sangue (hemoptise), mesmo em pequenas quantidades;

(hemoptise), mesmo em pequenas quantidades; Falta de ar ou sensação de cansaço aos pequenos esforços;

ou sensação de cansaço aos pequenos esforços; Dor no peito , que pode piorar ao respirar fundo ou tossir;

, que pode piorar ao respirar fundo ou tossir; Rouquidão e chiado no peito;

e chiado no peito; Perda de peso e de apetite sem causa aparente;

sem causa aparente; Cansaço extremo e fraqueza generalizada.

Em situações em que o câncer de pulmão se espalha para outros órgãos, podem surgir sintomas neurológicos, dores ósseas, aumento do volume abdominal ou icterícia, dependendo da região acometida. A presença de sinais persistentes, como tosse crônica e falta de ar, costuma motivar a investigação com exames de imagem, como radiografia e tomografia de tórax.

Causas e fatores de risco do câncer de pulmão

A principal causa do câncer de pulmão é o tabagismo, incluindo o cigarro comum, o cigarro de palha, o charuto, o cachimbo e o uso de dispositivos eletrônicos com nicotina. Afinal, a fumaça do cigarro contém dezenas de substâncias cancerígenas que danificam progressivamente as células dos pulmões. Estima-se que a maioria dos casos de câncer de pulmão associe-se ao consumo de tabaco ou à exposição prolongada à fumaça de terceiros (tabagismo passivo).

Além do cigarro, outros fatores de risco relevantes incluem:

Exposição ocupacional a substâncias como asbestos (amianto), radônio, sílica e metais pesados;

a substâncias como asbestos (amianto), radônio, sílica e metais pesados; Poluição atmosférica , especialmente em grandes centros urbanos e áreas industriais;

, especialmente em grandes centros urbanos e áreas industriais; Histórico familiar de câncer de pulmão, indicando possível predisposição genética;

de câncer de pulmão, indicando possível predisposição genética; Idade avançada , com maior incidência a partir dos 5060 anos;

, com maior incidência a partir dos 5060 anos; Doenças pulmonares prévias, como fibrose pulmonar e DPOC, que podem aumentar o risco de transformação maligna.

O risco aumenta quanto maior for o tempo de exposição e o número de cigarros que se consome por dia. Ademais, pessoas que pararam de fumar também mantêm um risco alto por vários anos, embora ele diminua progressivamente com o tempo de abstinência.

Quais são os principais tipos de câncer de pulmão?

Os especialistas classificam o câncer de pulmão em dois grandes grupos: câncer de pulmão de células não pequenas e câncer de pulmão de pequenas células. Essa divisão é importante porque orienta a escolha do tratamento e ajuda a estimar o comportamento da doença.

Câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP): é o tipo mais comum, englobando adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas e carcinoma de grandes células. Em geral, apresenta crescimento um pouco mais lento que o de pequenas células e, em alguns casos, pode ser tratado com cirurgia quando detectado precocemente. Câncer de pulmão de pequenas células (CPPC): é menos frequente, porém mais agressivo, com crescimento rápido e alta probabilidade de metástases precoces. Costuma estar muito relacionado ao tabagismo intenso e, na maioria das vezes, é tratado com quimioterapia e radioterapia.

Dentro do grupo de células não pequenas, o adenocarcinoma é hoje um dos tipos mais identificados, Inclusive, em pessoas que nunca fumaram. Nesses casos, fatores genéticos e ambientais parecem ter papel relevante, e a investigação de mutações específicas ajuda a definir terapias-alvo mais precisas.

Tratamentos disponíveis para câncer de pulmão

O tratamento do câncer de pulmão depende do tipo histológico, do estágio da doença, da condição clínica geral da pessoa e da presença de alterações genéticas específicas no tumor. De forma geral, as principais modalidades terapêuticas incluem:

Cirurgia : indicada quando o tumor está localizado e há condições clínicas para a remoção parcial ou total de um pulmão. É mais utilizada em estágios iniciais do câncer de pulmão de células não pequenas.

: indicada quando o tumor está localizado e há condições clínicas para a remoção parcial ou total de um pulmão. É mais utilizada em estágios iniciais do câncer de pulmão de células não pequenas. Radioterapia : usa radiação para destruir as células tumorais ou impedir seu crescimento. Pode ser usada isoladamente, combinada com quimioterapia ou como tratamento paliativo para controle de sintomas.

: usa radiação para destruir as células tumorais ou impedir seu crescimento. Pode ser usada isoladamente, combinada com quimioterapia ou como tratamento paliativo para controle de sintomas. Quimioterapia : utiliza medicamentos que circulam pelo organismo e atacam células cancerígenas. É frequentemente empregada em estágios avançados e no câncer de pequenas células.

: utiliza medicamentos que circulam pelo organismo e atacam células cancerígenas. É frequentemente empregada em estágios avançados e no câncer de pequenas células. Terapias-alvo : atuam em alterações moleculares específicas do tumor, como mutações em EGFR, ALK, ROS1, entre outras. Essa abordagem permite tratamentos mais direcionados, com potencial de maior eficácia em determinados perfis genéticos.

: atuam em alterações moleculares específicas do tumor, como mutações em EGFR, ALK, ROS1, entre outras. Essa abordagem permite tratamentos mais direcionados, com potencial de maior eficácia em determinados perfis genéticos. Imunoterapia: estimula o sistema imunológico a reconhecer e combater as células tumorais. Tem ganhado espaço no tratamento do câncer de pulmão avançado desde meados da década de 2010 e segue em expansão até 2026.

Em muitos casos, combinações dessas estratégias são utilizadas ao longo do acompanhamento. O objetivo pode ser curativo, quando há possibilidade de erradicar o tumor, ou paliativo, buscando prolongar a vida e aliviar sintomas, mesmo quando a cura não é possível.

Taxa de letalidade do câncer de pulmão e perspectivas

A taxa de letalidade do câncer de pulmão é alta em comparação com outros tipos de câncer, em parte porque grande parte dos diagnósticos é feita em estágios III e IV. Estimativas globais apontam que uma proporção significativa dos óbitos por câncer relaciona-se a tumores pulmonares. Mesmo com avanços terapêuticos, a sobrevida média em cinco anos ainda é limitada em muitos países. Em especial, quando o acesso a diagnóstico precoce e tratamentos modernos é desigual.

Por outro lado, há sinais de melhora progressiva. Em locais onde programas de rastreamento com tomografia de baixa dose foram implementados em grupos de alto risco, como fumantes e ex-fumantes pesados, observa-se aumento na detecção de tumores em fases iniciais. Aliado a isso, o desenvolvimento de terapias-alvo e imunoterápicos tem ampliado o tempo de sobrevida em pacientes com doença avançada. A redução do tabagismo, campanhas de prevenção e ampliação do acesso a exames de imagem seguem como caminhos centrais para diminuir a letalidade do câncer de pulmão nos próximos anos.